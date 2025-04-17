Проектный офис Стратегии-2035 отчитался о расходах

Автономная некоммерческая организация «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» сдала в Минюст ежегодный отчет о расходах. Как следует из опубликованного документа, в 2024 году фонд оплаты труда работников АНО составил 201,6 млн руб. Еще 16,7 млн организация потратила на аренду офиса и коммунальные платежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Среди крупных трат 100 млн руб. было израсходовано на мероприятия по анализу «текущих процессов показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата». Почти 167 млн руб. в прошлом году было потрачено на развитие команды проектного офиса IT-кампуса «Неймарк» (еще в 4,2 млн обошлась разработка брендбука кампуса).

В 86,8 млн руб. обошлись празднования, посвященные 30-летию законодательного собрания Нижегородской области. 79 млн руб. было направлено на участие региона в международной выставке-форуме на ВДНХ, 78 млн – на юбилей Балахны, 80 млн — на значимые мероприятия: Итоги года, Восточный экономический форум, форум БРИКС. 26 млн руб. потрачено на Всероссийский форум городов трудовой доблести.

Из документов самой дорогой стала разработка Стратегии научно-технического развития региона, на нее потратили 10 млн руб. Также проектный офис разрабатывал стратегии развития сельского хозяйства Нижегородской области, ее внешнеэкономических связей и развития хоккейного клуба «Торпедо».

Иван Сергеев