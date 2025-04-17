Путин встретился с эмиром Катара в Кремле

Президент России Владимир Путин начал переговоры в Кремле с эмиром Катара Тамимом бен Хамад Аль Тани, прибывшим с визитом в Москву. Российский лидер назвал Катар ключевым партнером России на Ближнем Востоке и отметил, что отношения стран укрепляются. Эмир Катара заявил, что ценит уровень отношений с Россией, в том числе инвестиционное сотрудничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Катар является одним из ключевых партнеров нашей ведущей нефтегазовой компании "Роснефти". Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и, уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно»,— сказал Владимир Путин в начале встречи.

Российский президент предложил обсудить вопросы, связанные с военными конфликтами по всему миру, в том числе — боевые действия в секторе Газа. «К сожалению, выдвинутые, в том числе вами, инициативы не реализованы, продолжают гибнуть мирные люди в Палестине, что является, безусловно, трагедией сегодняшнего дня, очень серьезной»,— отметил Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия, как и Катар, считает единственным правильным решением конфликта создание палестинского государства.

Лидеры России и Катара также обсудили ситуацию в Сирии. Тамим бен Хамад Аль Тани сообщил, что во время недавней встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа говорил о российско-сирийских отношениях. «И он (Ахмед аш-Шараа.— ''Ъ'') настроен на продолжение этого сотрудничества, выстраивание взаимодействия на основе взаимного уважения и соблюдения интересов двух народов. Сирия, без сомнения, проходит очень сложный период и, конечно, нужно поддержать вот это стремление новых властей Сирии с тем, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет этой страны»,— рассказал эмир Катара.

Лусине Баласян