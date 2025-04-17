Чистая прибыль племптицесовхоза «Увинский» выросла в 3,8 раза в 2024 году

Племптицесовхоз (ППС) «Увинский» нарастил показатель чистой прибыли за год в 3,8 раза — до 53,6 млн руб. в 2024-м, следует из отчета о финансовых результатах удмуртского предприятия на «СПАРК-Интерфакс». Выручка племенного совхоза увеличилась за указанный период на 50,2%, до 811,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Предприятие занимается реализацией яичных кроссов. ППС функционирует более 45 лет и зарегистрирован в поселке Ува. Племенным совхозом руководит Евгений Шкарупа. По данным на декабрь 2024-го, на предприятии числилось 203 сотрудника. Как ППС пишет на сервисе Avito, производственная мощность «Увинского» составляет 500 тыс. птицемест, количество яиц в год — 90 млн шт.