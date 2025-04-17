Четыре бизнесмена из Челябинской области вошли в список миллиардеров Forbes

В рейтинг миллиардеров России за 2025 год, составленный журналом Forbes, вошли четыре бизнесмена из Челябинской области. Всего в списке, опубликованном на сайте издания, значатся 146 человек, год назад их было 125.

В первой двадцатке — на 16 месте — оказался председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Его состояние оценивается в 9,6 млрд долларов, сумма уменьшилась за год на 1 млрд долларов (минус три позиции в рейтинге).

На 58 месте расположился совладелец корпорации «Технониколь» и председатель совета «Рыбаков Фонда» Игорь Рыбаков (родился в Челябинской области) с 2,4 млрд долларов. В 2024 году он был на 94 месте списка с состоянием в 1,4 млрд долларов.

73 позицию в рейтинге занимает основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников с семьей. Их активы оценивают в 2,1 млрд долларов. Прошлой весной частный инвестор и его близкие с показателем в 3,2 млрд долларов находились на 44 месте списка.

Чуть ниже — на 78 позиции — оказался президент ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константин Струков и его семья с состоянием в 1,9 млрд долларов. За год их активы увеличились на 0,3 млрд долларов, они поднялись в рейтинге Forbes на шесть позиций.

Виталина Ярховска