Убийца священника в Нейво-Шайтанском останется в колонии

Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Роману Сухачеву, осужденному за убийство священника Олега Ступичкина в 2007 году, сообщили в пресс-службе суда.

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По данным ведомства, Роман Сухачев, приговоренный к 20 годам колонии строгого режима, обратился в Тавдинский районный суд с ходатайством об УДО в декабре 2024 года. На момент рассмотрения дела срок приговоренного составлял 2 года. Суд признал ходатайство необоснованным.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Роман Сухачев уже пытался выйти по УДО, но получил отказ.

Напомним, в ночь на 6 января 2007 года Роман Сухачев с Сергеем Давлятчиным напали на настоятеля храма Олега Ступичкина в поселке Нейво-Шайтанский. Следствие установило, что преступники нанесли священнику 17 ударов обрезком металлической трубы, а потом добили его ногами. После убийства злоумышленники похитили 21 икону на сумму более 28 тыс. руб. и попытались избавиться от тела священника. Убийцы облили лампадным маслом мертвого настоятеля храма и подожгли его, а затем скрылись.

Кроме того, в феврале 2007 года был уволен прокурор Кировского района Екатеринбурга Алексей Горбунов за «ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей». В ходе расследования убийства священника Олега Ступичкина выяснилось, что Алексей Горбунов не арестовал Романа Сухачева обвиняемого в изнасиловании.

Полина Щуцкая