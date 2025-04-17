Рослесхоз: в Забайкалье из-за лесных пожаров могут ввести режим федеральной ЧС

Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что в Забайкальском крае могут ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за распространения лесных пожаров. По его словам, решение о введении федеральной ЧС в регионе примут в ближайшие дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Правда, это скорее меры правового свойства, фактически мы и так все силы перебазировали туда, но формально, по критериям, уже похоже на федеральный ЧС»,— сказал господин Советников на Всероссийском совещании «Леса России» (цитата по «РИА Новости»).

С 7 апреля на территории Забайкальского края действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Глава МЧС Александр Куренков 14 апреля докладывал президенту Владимиру Путину, что на долю региона приходится почти 60% площади всех лесных пожаров, зафиксированных в России с начала года. Сейчас в Забайкалье горит лесная местность на площади 59 тыс. гектаров.

Глава Минприроды Александр Козлов говорил, что в Забайкалье все пожары сосредоточены в Тунгокоченском районе. По его словам, основная проблема в регионе заключается в недостатке личного состава. 14 апреля федеральная группировка в регионе была усилена, к тушению привлекли 250 парашютистов-десантников и почти 300 спасателей из других регионов.

Полина Мотызлевская