ВС подтвердил арест объявленной в международный розыск 28-летней уроженки Уфы

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о заочном аресте объявленной в международный розыск уроженки Уфы 28-летней Валерии Кичигиной, указывается на сайте суда. Ей инкриминируются два эпизода распространения фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ).

В конце марта Октябрьский райсуд Уфы избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц с момента задержания. Решение вынесено по ходатайству следователя.

По версии следствия, фигурантка уголовного дела публиковала фейки в своем Telegram-канале и в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Венера Хисамова