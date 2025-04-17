В селах Северной Осетии действуют 138 образовательных центров «Точка роста»

В рамках реализации национального проекта «Образование» в селах Северной Осетии заработали 138 центров «Точка роста», которые обеспечивают детям доступ к современным технологиям и методикам обучения. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло\

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Это не просто современное оборудование — это новые возможности для наших детей»,— подчеркнул руководитель региона.

По словам Сергея Меняйло, в этих учреждениях школьники изучают программирование, робототехнику и цифровые науки. Кроме того, воспитанники центров приобретают навыки командной работы, поиска решений и самостоятельности.

Николай Аксенов