Грузия собирается ужесточить правила пребывания иностранцев

Министерство внутренних дел Грузии подготовило пакет законодательных поправок к Уголовному кодексу и Кодексу об административных правонарушениях. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в пресс-службе местного МВД. Пакет поправок был подготовлен в соответствии с директивами Европейского парламента и Совета, уточнили в ведомстве. Среди прочего предлагается новый вид наказания — выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в страну на определенный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что поправки подготовлены «в целях совершенствования нормативных актов, связанных с предоставлением международной защиты иностранцам или лицам без гражданства, борьбы с нелегальной миграцией и предотвращения злоупотреблений процедурой предоставления убежища».

Среди поправок числятся такие новые виды наказания, как «выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный период времени», а также «выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд иностранца в Грузию». Предлагается также упростить процедуру выдворения иностранных граждан.

Уточняется, что МВД предложило увеличить штрафы для тех иностранцев, которые нарушили правила пребывания на территории Грузии.

Анастасия Домбицкая