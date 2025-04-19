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Коммерсантъ FM
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Братья, сестра, Мясник и Товарищ Дуть

Кто из красных кхмеров ответил за гибель 2 млн камбоджийцев

17 апреля 1975 года партизанские формирования красных кхмеров во главе с Пол Потом вошли в столицу Камбоджи Пномпень. Так на карте мира появилась Демократическая Кампучия — и началась одна из самых страшных страниц в истории ХХ века. За неполные четыре года правления красных кхмеров погибло, по разным оценкам, от четверти до более чем трети населения страны. Виновных в геноциде, которые ответили за свои преступления, можно пересчитать по пальцам одной руки. Признавших вину и осознавших ее масштабы не было ни одного.

Поле смерти (место массовых захоронений) рядом со зданием школы на окраине Пномпеня

Поле смерти (место массовых захоронений) рядом со зданием школы на окраине Пномпеня

Фото: Richard Vogel / AP

Поле смерти (место массовых захоронений) рядом со зданием школы на окраине Пномпеня

Фото: Richard Vogel / AP

Текст: Алексей Алексеев

Очень долгое и очень дорогое правосудие

В сентябре 2022 года завершил работу международно-национальный суд, созданный ООН и правительством Королевства Камбоджа. У этого органа было очень длинное официальное название — Чрезвычайные палаты в Судах Камбоджи для преследования за преступления, совершенные в период Демократической Кампучии. Сокращенно — ЧПСК.

Число жертв режима красных кхмеров, просуществовавшего с 17 апреля 1975 года по 6 января 1979-го, оценивается в 1,7–2,75 млн человек. Точной цифры нет и не может быть — никто не считал убитых, умерших от голода и пыток жителей страны, в которой Пол Пот и его единомышленники поставили жуткий эксперимент по построению своей версии коммунистического общества.

Образованных камбоджийцев истребили почти всех. Были разрушены все храмы всех конфессий и уничтожены все священнослужители — кроме тех, кто успел покинуть страну. А ношение очков — одна из главных примет грамотности — тогда было равносильно самоубийству.

После свержения режима красных кхмеров их формирования переместились на запад страны, к границе с Таиландом, на территорию современных провинций Пайлин и Прэахвихеа, где в 1994 году было провозглашено Временное правительство национального единства и национального спасения Камбоджи.

Новые власти страны долгое время не предпринимали никаких попыток привлечь верхушку руководства красных кхмеров к ответственности. Их лидер Салот Сар, более известный как Пол Пот, умер в 1998 году если не своей смертью, то как минимум в своей постели. Вскоре после этого временное правительство было распущено.

Еще живые к тому моменту лидеры красных кхмеров были арестованы только в 2007-м. Предстали перед ЧПСК лишь пятеро из них. Приговор был вынесен троим. Суд длился полтора десятилетия, на его проведение было израсходовано $337 млн.

Считали ли себя виновными организаторы геноцида в том, что они сотворили? Некоторые из них в разное время высказывались на эту тему.

Лидеры красных кхмеров в поезде Пномпень—Сиануквиль. Крайний слева — Пол Пот, за ним — Нуон Чеа. Крайний справа — Иенг Сари, за ним — Та Мок

Лидеры красных кхмеров в поезде Пномпень—Сиануквиль. Крайний слева — Пол Пот, за ним — Нуон Чеа. Крайний справа — Иенг Сари, за ним — Та Мок

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images

Лидеры красных кхмеров в поезде Пномпень—Сиануквиль. Крайний слева — Пол Пот, за ним — Нуон Чеа. Крайний справа — Иенг Сари, за ним — Та Мок

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images

Первое интервью Пол Пота

Американские журналисты Элизабет Бекер и Ричард Дадмен, а также британский журналист Ричард Колдуэлл взяли его у Пол Пота, фактического главы Камбоджи, переименованной красными кхмерами в Демократическую Кампучию, 22 декабря 1978 года. Это был единственный случай за все время правления красных кхмеров, когда Пол Пот согласился встретиться с представителями западной прессы.

При этом Ричард Колдуэлл был сторонником идей Пол Пота, а появлявшиеся в западных СМИ сообщения о массовых казнях и голоде в Камбодже считал выдумками беженцев и антикоммунистической пропагандой.

Вопросы к интервью были подготовлены и переданы кампучийской стороне заранее. Но Пол Пот на встрече с журналистами не стал на них отвечать. Он произнес полуторачасовой монолог: назвал Вьетнам врагом своей страны, лакеем Советского Союза, угрозой миру и стабильности во всем мире. Пол Пот предрек, что, если союзники Вьетнама пришлют ему на помощь войска, чтобы помочь победить в приграничном конфликте, это закончится катастрофой для Вьетнама, СССР и стран Варшавского договора. Ответы на ранее заданные вопросы он пообещал передать на следующий день в письменном виде, что и было сделано.

На аккуратно сформулированный вопрос о преследовании определенной части общества Пол Пот ответил так: «Мы считаем, что 95% населения, как те, кого не нужно было освобождать, так и те, кого освободили 17 апреля 1975 года,— хорошие люди.

Среди 5 процентов колеблющихся мы смогли успешно перевоспитать и исцелить более 4 процентов, так как они смогли перевоспитаться через революционное движение. Что до оставшихся менее чем одного процента, мы прикладываем все силы, чтобы их перевоспитать».

На вопрос о заявлениях беженцев из страны, рассказывавших о принудительном труде, нехватке еды и массовых казнях, Пол Пот ответил так: «В прошлом большинство людей в Кампучии не могли есть досыта. В настоящее время 100% жителей Кампучии могут есть досыта. Сейчас у всех есть достойное жилье и одежда, они могут наслаждаться благами здравоохранения, им доступны лекарства и образование. Причина этого в том, что народ Кампучии стал хозяином страны и всех средств производства».

Той же ночью на гостевой дом, где жили журналисты, было совершено нападение. Местный житель угрожал Элизабет Бекер пистолетом, но стрелять не стал. Позже были застрелены Ричард Колдуэлл и какой-то кампучиец, возможно, тот, кого видела Бекер.

Последнее интервью Пол Пота

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Пол Пот

Пол Пот

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Нейт Тейер взял последнее интервью у Пол Пота

Нейт Тейер взял последнее интервью у Пол Пота

Фото: Frederic Amat / Sygma / Getty Images

Пол Пот. Посмертное фото

Пол Пот. Посмертное фото

Фото: David Longstreath / AP

Камбоджийские дети играют у места захоронения праха Пол Пота

Камбоджийские дети играют у места захоронения праха Пол Пота

Фото: David Longstreath / AP

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Пол Пот

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Нейт Тейер взял последнее интервью у Пол Пота

Фото: Frederic Amat / Sygma / Getty Images

Пол Пот. Посмертное фото

Фото: David Longstreath / AP

Камбоджийские дети играют у места захоронения праха Пол Пота

Фото: David Longstreath / AP

Американец Натаниэль «Нейт» Тэлботт Тейер близко столкнулся с темой геноцида в Кампучии в 1984 году в рамках академического проекта, которым руководил историк Бен Кирнан из Йельского университета. Тейер брал интервью у 50 представителей народа чамов в лагере беженцев Нонг Самет в Таиланде.

Впоследствии Тейер занялся журналистикой, писал репортажи из Бирмы (с 1989 года страна называется Мьянмой), Таиланда, Камбоджи. Его дважды высылали из Камбоджи — в первый раз из-за вмешательства в конфликт между двумя сыновьями короля страны Нородома Сианука, второй — за статьи о причастности премьер-министра Хун Сена к наркоторговле.

В июле 1997 года Нейт Тейер и телеоператор Дэвид Маккейдж получили возможность присутствовать на так называемом суде над Пол Потом. Процесс проходил в джунглях округа Анлонгвэнг на севере Камбоджи. Тейер считал, что этот суд был постановочным — специально для западных журналистов. Пол Пот не отвечал на вопросы, после окончания суда его увели, так как сам он с трудом передвигал ноги. Он был приговорен к пожизненному домашнему аресту. Хотя Тейеру предварительно обещали предоставить возможность взять интервью, этого не случилось.

В октябре того же года Тейер вернулся в Анлонгвэнг и стал единственным иностранным журналистом, с которым Пол Пот побеседовал под запись после отстранения от власти. Беседа была опубликована в журнале Far Eastern Economic Review в том же месяце.

Вот как начиналось это интервью:

«Пол Пот умирает. Ему помогают медленно выбраться с заднего сиденья синего полноприводного грузовика, затем он неуверенно стоит в пыли на узкой дороге, застенчиво улыбаясь и поднимая сцепленные руки к лицу в традиционном приветствии. Ему приходится взять меня за руку, чтобы пройти 25 метров до открытой хижины на поляне, вырубленной в густых джунглях гор Дангрэк. У него одышка, он медленно садится за простой деревянный стол.

Почтительный молодой красный кхмер ставит перед ним пластиковую бутылку воды и банку из-под кофе, наполненную солью. Пол Пот поправляет свой традиционный крестьянский шарф, его лицо напряжено, глаза быстро моргают, и он грустно смотрит через стол на максимально близкое к следователю существо, с которым он когда-либо сталкивался.

Человек, который руководил холокостом в Камбодже, собирается дать свое первое интервью за 18 лет. Это его шанс примириться со своим кровавым прошлым, попытаться искупить четырехлетнее царство террора, в результате которого погибло более миллиона его соотечественников.

Он отказывается.

"Я пришел бороться, а не убивать людей",— хрипло, почти шепотом говорит он. Он замолкает, глядя на своего интервьюера почти умоляюще: "Вот сейчас, посмотрите на меня, я дикарь? Моя совесть чиста"».

В ходе интервью Пол Пот эмоционально говорил о своей юности, о родственниках, о проблемах со здоровьем, о формировании своей политической идеологии. И с ледяным спокойствием отвечал (или не отвечал) на вопросы о том, что творилось в Кампучии в 1975–1979 годах.

«Все, что я сделал, к чему был причастен,— было в первую очередь направлено на благо страны, народа и кампучийской расы»,— заявлял Пол Пот.

Во всех плохом, по его словам, были виноваты вьетнамцы: «Они боролись против нас, нужно было принимать меры, чтобы защититься… Они хотели убить меня, так как знали, что без меня они с легкостью смогут поглотить Кампучию».

Ошибки? Да, какие-то были, про них написано в книге «Правда и неправда о Демократической Кампучии». На замечание интервьюера о том, что в книге признается смерть 30 тыс. человек, а на самом деле жертв было гораздо больше, Пол Пот повторяет: «Все описано в книге. Я устал об этом говорить».

Тюрьма Туольслэнг, где 16 тыс. человек под пытками признались, что были агентами ЦРУ, КГБ, Вьетнама? Это вьетнамская пропаганда. «Впервые я услышал про Туольслэнг по "Голосу Америки"» («Голос Америки» признан в РФ иностранным агентом.— «Ъ»).

Громадное число жертв? Тоже пропаганда: «Сказать, что умерли миллионы — это чересчур. Еще вам следует знать, что действовали вьетнамские агенты. Был рис, а они не давали рис населению».

15 апреля 1998 года Пол Пот умер. Возможно, был отравлен.

Та Мок. Фотография сделана после ареста в марте 1999 года

Та Мок. Фотография сделана после ареста в марте 1999 года

Фото: Reuters

Та Мок. Фотография сделана после ареста в марте 1999 года

Фото: Reuters

Мясник

Та Мок, то есть «Дядя Мок», он же Нгуон Канг, он же Мясник, был командующим национальной армией Демократической Кампучии. Прозвище Мясник заработал после уничтожения его подчиненными примерно 30 тыс. жителей округа Ангкотьей провинции Кампот, и это был далеко не единственный подобный случай.

После падения режима красных кхмеров он во главе отряда из 3–5 тыс. бойцов контролировал часть территории округа Анлонгвэнг на севере страны. В 1997 году в руководстве красных кхмеров возник раскол. Та Мок возглавил одну из образовавшихся фракций и взял под арест Пол Пота.

Нейт Тейер, бравший интервью у Пол Пота, разговаривал и с Та Моком. Вот как Мясник отзывался о своем пленнике, красном кхмере №1:

«У него больше нет никакой власти и никаких прав. Он теперь ничем не отличается от коровьего навоза. Точнее, от коровьего навоза больше пользы, его можно использовать как удобрение».

6 марта 1999 года Та Мок был взят в плен бойцами камбоджийской армии в районе границы с Таиландом и доставлен в Пномпень. Вначале против него были выдвинуты обвинения в участии в незаконном вооруженном формировании и уклонении от уплаты налогов, а в 2002 году — в преступлениях против человечности. В период пребывания под стражей его постоянно переводили в военный госпиталь из-за проблем со здоровьем. После очередного перевода в госпиталь он впал в кому и 21 июля 2006 года скончался.

Брат №2

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«Брат №2» Нуон Чеа (в центре) и Кхиеу Сампхан (слева) в провинции Пайлин. 1986 год

«Брат №2» Нуон Чеа (в центре) и Кхиеу Сампхан (слева) в провинции Пайлин. 1986 год

Фото: Reuters

Нуон Чеа в зале суда во время предварительных слушаний. 2008 год

Нуон Чеа в зале суда во время предварительных слушаний. 2008 год

Фото: Chor Sokunthea / Reuters

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«Брат №2» Нуон Чеа (в центре) и Кхиеу Сампхан (слева) в провинции Пайлин. 1986 год

Фото: Reuters

Нуон Чеа в зале суда во время предварительных слушаний. 2008 год

Фото: Chor Sokunthea / Reuters

Руководителей Демократической Кампучии называли братьями. Номер, присвоенный «брату», определял его место в иерархии. «Братом №1» был Пол Пот.

«Брат №2» Нуон Чеа, известный также как Лонг Бунруот, был главным идеологом красных кхмеров, правой рукой Пол Пота, заместителем секретаря Коммунистической партии Кампучии, председателем Собрания народных представителей (камбоджийского парламента при красных кхмерах), а в 1976 году почти месяц исполнял обязанности премьер-министра.

После падения режима красных кхмеров Нуон Чеа, как и многие другие лидеры движения и простые бойцы, ушел в провинцию Пайлин на границе с Таиландом. В декабре 1998 года он сдался властям, заявив, что хочет жить как обычный гражданин. В сентябре 2007 года Нуон Чеа был арестован в своем доме в провинции Пайлин.

За два месяца до ареста в интервью информационному агентству Associated Press он заявлял, что готов предстать перед судом, так как не считает себя виновным: «Я был председателем Собрания народных представителей и не имел никакого отношения к работе правительства. Иногда я не знал, что они делают, потому что я был в собрании. Я пойду в суд, и мне все равно, поверят мне люди или нет».

В 2014 году Нуон Чеа был признан виновным в преступлениях против человечности, в 2018 году — виновным в геноциде. Оба раза ему был вынесен одинаковый приговор — пожизненное заключение. 2 июля 2019 года он был переведен из тюрьмы в Больницу кхмерско-советской дружбы в Пномпене, где скончался 4 августа на 94-м году жизни.

Иенг Сари. 1978 год

Иенг Сари. 1978 год

Фото: Kaku KURITA / Gamma-Rapho / Getty Images

Иенг Сари. 1978 год

Фото: Kaku KURITA / Gamma-Rapho / Getty Images

Брат №3

Иенг Сари (имя при рождении — Ким Транг) в правительстве красных кхмеров занимал должности заместителя премьер-министра и министра иностранных дел.

За пределами Кампучии-Камбоджи главным соратником Пол Пота считали именно его, а не Нуон Чеа, который был непубличной фигурой.

В 1996 году Иенг Сари (вместе с несколькими тысячами боевиков под его командованием) прекратил борьбу и сдался властям в обмен на королевское помилование. После этого он жил попеременно то в своем доме в Пномпене, то в провинции Пайлин. И ездил в Таиланд на лечение. Иенг Сари заявлял, что порвал с красными кхмерами, «фашизмом и жестокостью режима Пол Пота», и обвинял своих бывших соратников в массовых убийствах. Он основал политическую партию Движение демократического национального союза, а также занимался бизнесом — торговлей драгоценных камнями и древесиной ценных пород.

Иенг Сари не дожил до приговора

В ноябре 2007 года он был арестован в своем доме в Пномпене. Адвокаты Иенг Сари протестовали против задержания, ссылаясь на королевское помилование, но их доводы были признаны несостоятельными. За месяц до ареста корреспондент Associated Press смог поговорить с Иенг Сари в Бангкоке, где тот проходил медицинское обследование. Вот что сказал бывший заместитель Пол Пота:

«Я не сделал ничего плохого. Я мягкий человек. Я верю в добрые дела. Я даже совершал добрые дела, спас жизни нескольких человек».

В сентябре 2012 года он был доставлен из тюрьмы в Больницу кхмерско-советской дружбы, где провел два месяца, после чего был признан способным предстать перед судом и возвращен в тюрьму. 4 марта 2013 года он снова был доставлен в больницу, где 14 марта скончался в возрасте 87 лет, не дожив до приговора.

Иенг Тирит, жена Иенг Сари, занимавшая в правительстве красных кхмеров пост министра социальной защиты, была арестована в 2007 году одновременно с мужем. В ноябре 2011-го она была признана неспособной участвовать в судебном процессе в связи с деменцией. В декабре 2011 года вышла на свободу, скончалась 22 августа 2015 года.

Товарищ Дуть

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Канг Кек Иеу (Товарищ Дуть) — глава Полиции безопасности красных кхмеров и начальник тюрьмы Туольслэнг

Канг Кек Иеу (Товарищ Дуть) — глава Полиции безопасности красных кхмеров и начальник тюрьмы Туольслэнг

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Канг Кек Иеу слушает выдвинутые против него обвинения

Канг Кек Иеу слушает выдвинутые против него обвинения

Фото: Heng Sinith / AP

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Канг Кек Иеу (Товарищ Дуть) — глава Полиции безопасности красных кхмеров и начальник тюрьмы Туольслэнг

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Канг Кек Иеу слушает выдвинутые против него обвинения

Фото: Heng Sinith / AP

После прихода красных кхмеров к власти здание одной из средних школ Пномпеня было превращено в «Тюрьму безопасности 21» (S-21), известную также как Туольслэнг. В 1975-1979 годах в Туольслэнг было отправлено, по разным оценкам, от 14 тыс. до более чем 20 тыс. человек. Пленников приковывали к железным койкам, пытали, пока те не признавали свою вину, после чего убивали. Приговоренных к смерти забивали стальными трубами и мотыгами, им разрезали животы. Более 1000 человек умерло после того, как из них выкачали всю кровь,— для переливания военнослужащим. Маленьких детей сбрасывали с третьего этажа тюрьмы во двор или разбивали им головы об дерево.

Из тысяч узников выжило двенадцать — семеро были обнаружены в тюрьме занявшими город вьетнамскими войсками, пятерым посчастливилось выйти на свободу еще при Пол Поте.

Главой полиции безопасности (Сантебаль) красных кхмеров и начальником тюрьмы Туольслэнг был Канг Кек Иеу, известный под псевдонимом Товарищ Дуть (в некоторых источниках — Дук, Доик, Душ).

Он подписывал смертные приговоры и лично принимал участие в убийствах и пытках.

В январе 1979 года, за день до вступления вьетнамских войск в Пномпень, Товарищ Дуть бежал из столицы. Он скрывался на западе страны, на границе с Таиландом, в округе Самлот провинции Баттамбанг. Выучив тайский и английский языки, в 1986-м он отправился в Китай, где в течение года преподавал кхмерский в Пекинском институте иностранных языков. По возвращении в Камбоджу стал школьным учителем и сменил имя на Хан Пинь. В 1992 году он порвал с красными кхмерами. В 1995 -м неизвестные проникли в его дом, ранили его самого и убили его жену. Хан Пинь подозревал, что к убийству был причастен Пол Пот. После гибели супруги он стал посещать церковь в Баттамбанге и крестился. Новообращенный христианин нашел себе работу в гуманитарной организации World Vision International.

В 1999 году ирландский фотожурналист Ник Данлоп сумел его разыскать, после чего устроил встречу Нейта Тейера с Хан Пинем. В книге Данлопа «The Lost Executioner: The Story of Comrade Duch and the Khmer Rouge» момент этой встречи описывается так: «Затем Нейт сказал: "Я полагаю, что вы также работали в службе безопасности в период правления красных кхмеров?". Похоже было, что Дуть испугался, он старался не смотреть на нас. Нейт снова задал ему вопрос... Он выглядел обеспокоенным, его глаза забегали... Затем он взглянул на визитную карточку Нейта... "Я полагаю, Ник, что ваш друг брал интервью у месье Та Мока и месье Пол Пота?"... Он снова сел... и глубоко вздохнул. "По воле Божьей пришли вы сюда",— сказал он».

Как в Камбодже основали династию премьеров

В разговоре с Нейтом Тейером Хан Пинь возложил вину за массовые убийства на Пол Пота, который принял решение о том, что все руководители страны должны быть выходцами из крестьян. Вот что говорил бывший Товарищ Дуть: «В то время многое менялось, и многие люди были убиты. После освобождения в 1975 году Пол Пот сказал: "Мы должны защитить нашу страну, обнаружив врагов в рядах партии. Мы недостаточно сильны, чтобы атаковать внешних врагов, поэтому мы должны уничтожить внутренних врагов". Сначала мы арестовывали людей с севера, затем с юго-запада, затем с северо-запада, затем с востока. Он использовал Нуон Чеа для выполнения этой работы. Пол Пот никогда напрямую не приказывал убивать. Нуон Чеа всегда был жестоким и напыщенным. Он никогда ничего не объяснял кадрам. Он только приказывал им. Арест людей был повседневной работой Нуон Чеа и Сон Сена. Пол Пот знал об S-21, но не руководил ею лично. Он оставил эту работу Нуон Чеа, как №2 в партии, и Сон Сену — как главе армии и полиции. В конечном счете они арестовали почти всех... Это было постоянное правило — всякий арестованный должен был быть убит».

Вскоре после публикации интервью в Far Eastern Economic Review Канг Кек Иеу сдался властям. В 2007 году против него были выдвинуты обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В ходе процессуальных действий его отвели в бывшую тюрьму, ставшую музеем. Товарищ Дуть расплакался и попросил о прощении.

В 2009 году он попросил суд о помиловании, заявив, что все преступления эпохи красных кхмеров совершила «партия уголовников». В 2010 году он был приговорен к 35 годам тюрьмы. Впоследствии срок заключения был сокращен до 19 лет. Возмущение общественности привело к пересмотру приговора. В 2012 году бывший Товарищ Дуть был приговорен к пожизненному заключению. В последнем слове он назвал себя «винтиком в машине, которую нельзя было остановить».

2 сентября 2020 года Канг Кек Иеу скончался в Больнице кхмерско-советской дружбы, куда был переведен из тюрьмы.

Сестра №1 и мать кампучийской революции

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Кхиеу Поннари

Кхиеу Поннари

Фото: wikimedia.org

Сестры Кхиеу Тирит (слева) и Кхиеу Поннари (справа) — будущие жены Иенг Сари и Пол Пота

Сестры Кхиеу Тирит (слева) и Кхиеу Поннари (справа) — будущие жены Иенг Сари и Пол Пота

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Буддийские монахи молятся у гроба Кхиеу Поннари. В период правления красных кхмеров буддийских монахов называли паразитами и уничтожали, буддистские храмы были закрыты и переоборудованы под другие нужды, предметы культа уничтожены

Буддийские монахи молятся у гроба Кхиеу Поннари. В период правления красных кхмеров буддийских монахов называли паразитами и уничтожали, буддистские храмы были закрыты и переоборудованы под другие нужды, предметы культа уничтожены

Фото: Sukree Sukplang / Reuters

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Кхиеу Поннари

Фото: wikimedia.org

Сестры Кхиеу Тирит (слева) и Кхиеу Поннари (справа) — будущие жены Иенг Сари и Пол Пота

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Буддийские монахи молятся у гроба Кхиеу Поннари. В период правления красных кхмеров буддийских монахов называли паразитами и уничтожали, буддистские храмы были закрыты и переоборудованы под другие нужды, предметы культа уничтожены

Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Кхиеу Поннари родилась в привилегированной семье, что дало ей возможность поступить в элитное учебное заведение — Лицей Сисовата в Пномпене. В 1940 году она окончила лицей, став первой в истории страны женщиной, получившей степень бакалавра. В том же лицее учились ее младшая сестра Кхиеу Тирит, а также Ким Транг (будущий Иенг Сари) и Салот Сар (будущий Пол Пот).

В 1949 году обе сестры уехали в Париж. Младшая к тому времени была обручена с Ким Трангом, во Франции они вступили в брак. Старшая вышла замуж за Салот Сара в 1956 году, после возвращения на родину.

В Камбодже Салот Поннари (теперь она носила фамилию мужа) первое время преподавала в Лицее Сисовата. К слову, в период правления красных кхмеров лицей был закрыт, а его здание использовалось как армейский склад.

В 1973 году она возглавила отделение Коммунистической партии Кампучии в провинции Кампонгтхом, откуда родом был ее муж. В 1975-м стала первой леди Кампучии. В 1978 году Пол Пот, представляя ее народу, назвал Поннари матерью кампучийской революции. Но вскоре она исчезла. Ходили слухи, что Поннари в психиатрической больнице в Китае.

Первые признаки душевной болезни Салот Поннари окружающие начали замечать еще в 1960-е. Йонг Моеун, работавшая кухаркой семьи Пол Пота до 1976 года, вспоминала такой эпизод. Однажды охранник поставил перед Пол Потом стакан с водой. Поннари начала кричать: «Не пей! Вьетнамцы ее отравили!» Она отобрала у мужа стакан, после чего принесла другой, и сама отдала ему.

Во время приступов болезни первая леди постоянно кричала о том, что скоро придут вьетнамские войска и всех убьют. Иногда она высказывала опасение, что вьетнамцы разлучат ее с мужем.

Однажды Пол Пот обратился с Йонг Моеун с просьбой — чтобы его жена спала в одной комнате с ней в периоды обострения болезни, так как супруга не дает ему спать, будит по несколько раз за ночь.

Из-за болезни жена лидера красных кхмеров не могла работать. После того как его свергли, он отослал жену в Таиланд, а сам в 1985 году снова женился. Вторая жена родила ему ребенка.

А болезнь Салот Поннари прогрессировала. Она жила в доме в Пномпене, принадлежащем Иенг Сари. Никого не узнавала. Не знала, что Пол Пот был женат на другой. Не знала, что его больше нет. Что красные кхмеры правили страной и что они творили в эти годы. После того как ее сиделка перенесла инсульт, бывшую первую леди отправили к родственникам в провинцию Пайлин, вице-губернатором которой был ее племянник Иенг Вут. Последние полгода жизни она была прикована к постели. В июле 2003 года первая жена Пол Пота скончалась. На ее похоронах присутствовали «братья» — Нуон Чеа и Кхиеу Сампхан — и другие красные кхмеры.

Последний заключенный

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Кхиеу Сампхан, «президент» красных кхмеров

Кхиеу Сампхан, «президент» красных кхмеров

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Кхиеу Сампхан произносит речь в суде. 2021 год

Кхиеу Сампхан произносит речь в суде. 2021 год

Фото: Mark Peters / Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia / AP

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Кхиеу Сампхан, «президент» красных кхмеров

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Кхиеу Сампхан произносит речь в суде. 2021 год

Фото: Mark Peters / Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia / AP

Кхиеу Сампхан занимал должность председателя Государственного президиума Демократической Кампучии. В западных СМИ его иногда называли президентом Кампучии.

В 1985 году он сменил Пол Пота в руководстве красных кхмеров. После падения режима ушел с соратниками в провинцию Пайлин, а в декабре 1998 года вместе с Нуон Чеа сдался властям.

В 2007 году Кхиеу Сампхан выпустил книгу «Reflection on Cambodian History Up to the Era of Democratic Kampuchea», в которой утверждал:

«Не было никакой политики, направленной на то, чтобы морить людей голодом. Не было и никаких указаний на проведение массовых убийств… всегда уделялось пристальное внимание благополучию людей».

Он также призывал: «Пусть прошлое останется в прошлом».

Через несколько дней после выхода книги в свет, 19 ноября 2007 года, Кхиеу Сампхан был арестован в больнице, где проходил лечение после инсульта. В 2014 году он был приговорен к пожизненному заключению за преступления против человечности, в 2018-м получил второй пожизненный срок по обвинению в геноциде. Попытка адвокатов оспорить второй приговор не принесла успеха.

28 июля 2024 года Кхиеу Сампхан встретил свой 93-й день рождения в тюрьме. Он — единственный из руководства красных кхмеров, отбывающий в настоящее время наказания за совершенные преступления.

Фотогалерея

Гражданская война и геноцид в Камбодже

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Камбоджа перестала быть колонией Франции только в 1953 году. Женевские соглашения 1954 года положили конец колониальной войне Франции в Индокитае и провозгласили Камбоджу нейтральной страной. Королем был провозглашен Нородом Сианук (на фото), позиционировавший себя как политик левого толка и вначале поддерживаемый большинством населения. Согласно его убеждениям, доминирующая роль в Юго-Восточной Азии должна была остаться за коммунистическим Китаем. В 1965 году по его инициативе были разорваны дипломатические отношения с США

Камбоджа перестала быть колонией Франции только в 1953 году. Женевские соглашения 1954 года положили конец колониальной войне Франции в Индокитае и провозгласили Камбоджу нейтральной страной. Королем был провозглашен Нородом Сианук (на фото), позиционировавший себя как политик левого толка и вначале поддерживаемый большинством населения. Согласно его убеждениям, доминирующая роль в Юго-Восточной Азии должна была остаться за коммунистическим Китаем. В 1965 году по его инициативе были разорваны дипломатические отношения с США

Фото: AP / Horst Faas

В это же время в Южном Вьетнаме развернулась гражданская война. Нередко на территории Камбоджи высаживались партизаны Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ), а также войска Северного Вьетнама. Это нарушало формальный нейтралитет королевства, поэтому президент США Линдон Джонсон запретил американским наземным подразделениям действовать на территории Камбоджи, что позволило силам НФОЮВ и Северного Вьетнама создать в восточных районах страны сеть базовых лагерей и складов. Китай, поддерживающий в войне Северный Вьетнам, в 1966 году подписал соглашение с принцем Сиануком о присутствии северовьетнамских войск в Камбодже. Кроме того, разрешалось использовать морской порт Сиануквиль для доставки военных материалов (путь получил название «тропа Сианука») в Северный Вьетнам. Таким образом нейтралитет страны нарушался &lt;br>На фото американские войска в Камбодже

В это же время в Южном Вьетнаме развернулась гражданская война. Нередко на территории Камбоджи высаживались партизаны Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ), а также войска Северного Вьетнама. Это нарушало формальный нейтралитет королевства, поэтому президент США Линдон Джонсон запретил американским наземным подразделениям действовать на территории Камбоджи, что позволило силам НФОЮВ и Северного Вьетнама создать в восточных районах страны сеть базовых лагерей и складов. Китай, поддерживающий в войне Северный Вьетнам, в 1966 году подписал соглашение с принцем Сиануком о присутствии северовьетнамских войск в Камбодже. Кроме того, разрешалось использовать морской порт Сиануквиль для доставки военных материалов (путь получил название «тропа Сианука») в Северный Вьетнам. Таким образом нейтралитет страны нарушался
На фото американские войска в Камбодже

Фото: AP

Присутствие вьетнамских военных в Камбожде повлекло за собой ряд проблем, в том числе продовольственных. Это, в свою очередь привело к восстанию в провинции Баттамбанг в 1967 году. Оно было жестоко подавлено правительственными силами, что дало Коммунистической партии Камбоджи, известной как «красные кхмеры», повод начать вооруженную борьбу против принца Сианука. Первая акция партии состоялась в январе 1968 года. Спустя год Камбоджа погрузилась в гражданскую войну

Присутствие вьетнамских военных в Камбожде повлекло за собой ряд проблем, в том числе продовольственных. Это, в свою очередь привело к восстанию в провинции Баттамбанг в 1967 году. Оно было жестоко подавлено правительственными силами, что дало Коммунистической партии Камбоджи, известной как «красные кхмеры», повод начать вооруженную борьбу против принца Сианука. Первая акция партии состоялась в январе 1968 года. Спустя год Камбоджа погрузилась в гражданскую войну

Фото: AP / Cung

После того как принц Сианук столкнулся с необходимостью бороться с «кхмерами», курс внешней политики поменялся: были восстановлены дипломатические отношения с США. Штаты стали активно использовать территорию Камбоджи во вьетнамской войне

После того как принц Сианук столкнулся с необходимостью бороться с «кхмерами», курс внешней политики поменялся: были восстановлены дипломатические отношения с США. Штаты стали активно использовать территорию Камбоджи во вьетнамской войне

Фото: AP / Nick Ut, File

Принц Сианук был свергнут в результате бескровного переворота в 1970 году. Позже, посещая Москву и Пекин, он призывал свергнуть незаконно пришедшее правительство в лице его бывшего премьер-министра Лон Нола, отличавшийся проамериканскими взглядами. Придя к власти, он распорядился закрыть порт Сиануквиль, через который доставлялись военные материалы для бойцов Северного Вьетнама. Кроме того, Лон Нол потребовал вывести северовьетнамские войска с территории королевства в течение 72 часов. Армия не подчинилась ультиматуму и развернула наступление на камбоджийские войска. Им удалось подойти к столице страны, что угрожало интересам США в регионе. Поэтому в 1970 году по решению президента США Ричарда Никсона была проведена наземная операция в Камбодже. Ее целью было поддержать армию королевства, а также уничтожить лагеря северовьетнамской армии на востоке страны. Войска были выведены к 30 июня после того, как в США вспыхнуло антивоенное движение, угрожавшее рейтингу Никсона

Принц Сианук был свергнут в результате бескровного переворота в 1970 году. Позже, посещая Москву и Пекин, он призывал свергнуть незаконно пришедшее правительство в лице его бывшего премьер-министра Лон Нола, отличавшийся проамериканскими взглядами. Придя к власти, он распорядился закрыть порт Сиануквиль, через который доставлялись военные материалы для бойцов Северного Вьетнама. Кроме того, Лон Нол потребовал вывести северовьетнамские войска с территории королевства в течение 72 часов. Армия не подчинилась ультиматуму и развернула наступление на камбоджийские войска. Им удалось подойти к столице страны, что угрожало интересам США в регионе. Поэтому в 1970 году по решению президента США Ричарда Никсона была проведена наземная операция в Камбодже. Ее целью было поддержать армию королевства, а также уничтожить лагеря северовьетнамской армии на востоке страны. Войска были выведены к 30 июня после того, как в США вспыхнуло антивоенное движение, угрожавшее рейтингу Никсона

Фото: AP / Van Es

К началу гражданской войны антиправительственные коммунистические силы были формально объединены в Национальный единый фронт Кампучии (НЕФК). Бывший глава королевства Нородом Сианук возглавил королевское правительство национального единства Кампучии (КПНЕК). «Красных кхмеров» поддерживала северовьетнамская армия. Лон Нолу помогали США. Решив воспользоваться этим, в августе 1970 года армия правительства начала операцию «Ченла I», а через год и «Ченла II». Обе операции закончились неудачно, война приняла затяжной характер. Столица Камбоджи Пномпень перешла на осадное положение, ощущая постоянные перебои с продовольствием, подвергаясь артиллерийским обстрелам. К этому времени Лон Нол взял на себя функции президента, премьер-министра и министра обороны. Его власть приобретала авторитарные черты

К началу гражданской войны антиправительственные коммунистические силы были формально объединены в Национальный единый фронт Кампучии (НЕФК). Бывший глава королевства Нородом Сианук возглавил королевское правительство национального единства Кампучии (КПНЕК). «Красных кхмеров» поддерживала северовьетнамская армия. Лон Нолу помогали США. Решив воспользоваться этим, в августе 1970 года армия правительства начала операцию «Ченла I», а через год и «Ченла II». Обе операции закончились неудачно, война приняла затяжной характер. Столица Камбоджи Пномпень перешла на осадное положение, ощущая постоянные перебои с продовольствием, подвергаясь артиллерийским обстрелам. К этому времени Лон Нол взял на себя функции президента, премьер-министра и министра обороны. Его власть приобретала авторитарные черты

Фото: AP / Ghislain Bellorget

Подписанное в январе 1973 года Парижское соглашение должно было завершить войну во Вьетнаме. Несмотря на то что перемирие было объявлено и на территории Камбоджи, «красные кхмеры» продолжали борьбу. Американская авиация, которая больше не использовалась в завершившейся вьетнамской войне, была переброшена на помощь в войне Лон Нола и «кхмеров». В следующие полгода территория королевства подвергалась жестким воздушным бомбардировкам, которые были завершены по требованию Конгресса США в августе 1973 года. В это же время Северный Вьетнам перестал поддерживать «кхмеров», а принц Сианук начал терять власть. В одном из интервью он заявил, что «кхмеры» просто использовали его в своих интересах

Подписанное в январе 1973 года Парижское соглашение должно было завершить войну во Вьетнаме. Несмотря на то что перемирие было объявлено и на территории Камбоджи, «красные кхмеры» продолжали борьбу. Американская авиация, которая больше не использовалась в завершившейся вьетнамской войне, была переброшена на помощь в войне Лон Нола и «кхмеров». В следующие полгода территория королевства подвергалась жестким воздушным бомбардировкам, которые были завершены по требованию Конгресса США в августе 1973 года. В это же время Северный Вьетнам перестал поддерживать «кхмеров», а принц Сианук начал терять власть. В одном из интервью он заявил, что «кхмеры» просто использовали его в своих интересах

Фото: AP

Целью «кхмеров» по-прежнему оставалось взятие Пномпеня. 1 января 1975 года они начали финальное выступление, отрезая столицу от снабжения. Заполненный беженцами город (к моменту окончания войны их было около 2 млн) жил только за счет поставок продовольствия речными конвоями и самолетами ВВС США по воздуху. Это заставило Лол Нола уйти в отставку 1 апреля. Спустя почти две недели из королевства был эвакуирован весь персонал посольства США. 17 апреля столица Камбоджи находилась полностью под контролем «кхмеров». Гражданская война была завершена

Целью «кхмеров» по-прежнему оставалось взятие Пномпеня. 1 января 1975 года они начали финальное выступление, отрезая столицу от снабжения. Заполненный беженцами город (к моменту окончания войны их было около 2 млн) жил только за счет поставок продовольствия речными конвоями и самолетами ВВС США по воздуху. Это заставило Лол Нола уйти в отставку 1 апреля. Спустя почти две недели из королевства был эвакуирован весь персонал посольства США. 17 апреля столица Камбоджи находилась полностью под контролем «кхмеров». Гражданская война была завершена

Фото: AP

После окончания гражданской войны во главе Камбоджи стали «красные кхмеры», руководство осуществлялось «Ангка лоэу» — «Верховной организацией». Ее возглавляли семейные кланы — Пол Пот (в партии его называли «брат номер один»), Иенг Сари, Кхиеу Самфан и Сон Сен и их жены. Изначально из воспринимали как освободителей, но новая власть начала править с «очищения» городов. За 72 часа после освобождения столицы все ее жители были выселены в ближайшие деревни. Это делалось для того, чтобы нейтрализовать имеющуюся в городе политическую и военную оппозицию. Хотя руководство кхмеров утверждало, что «город — обитель порока», а также благоприятная среда для роста неравенства. «Работая в поте лица по корчеванию джунглей и выращиванию риса, человек поймет наконец подлинный смысл жизни. Нужно, чтобы он помнил, что произошел от рисового семени. Все кампучийцы должны стать крестьянами», — заявлял Сон Сен

После окончания гражданской войны во главе Камбоджи стали «красные кхмеры», руководство осуществлялось «Ангка лоэу» — «Верховной организацией». Ее возглавляли семейные кланы — Пол Пот (в партии его называли «брат номер один»), Иенг Сари, Кхиеу Самфан и Сон Сен и их жены. Изначально из воспринимали как освободителей, но новая власть начала править с «очищения» городов. За 72 часа после освобождения столицы все ее жители были выселены в ближайшие деревни. Это делалось для того, чтобы нейтрализовать имеющуюся в городе политическую и военную оппозицию. Хотя руководство кхмеров утверждало, что «город — обитель порока», а также благоприятная среда для роста неравенства. «Работая в поте лица по корчеванию джунглей и выращиванию риса, человек поймет наконец подлинный смысл жизни. Нужно, чтобы он помнил, что произошел от рисового семени. Все кампучийцы должны стать крестьянами», — заявлял Сон Сен

Фото: AP / Christoph Froehder

Существует мнение, что кампания по переселению людей проводилась без убийств или репрессий, а людей тем самым спасали от возможных эпидемий и голода. На самом же деле люди всех возрастов переселялись пешком, в условиях невыносимой тропической жары. Многих из них расстреливали в дороге, многие умирали от жары и голода. Люди погибали в давке, а также добравшись до мест, где не было никаких условий для их дальнейшего проживания

Существует мнение, что кампания по переселению людей проводилась без убийств или репрессий, а людей тем самым спасали от возможных эпидемий и голода. На самом же деле люди всех возрастов переселялись пешком, в условиях невыносимой тропической жары. Многих из них расстреливали в дороге, многие умирали от жары и голода. Люди погибали в давке, а также добравшись до мест, где не было никаких условий для их дальнейшего проживания

Фото: AP

Новые власти во главе с Пол Потом (на фото) в апреле 1975 года объявили о создании в Камбодже «национального сообщества согласия, которое будет основано на равенстве и демократии, отсутствии эксплуататоров и эксплуатируемых, богатых и бедных, где все будут трудиться». Были поставлены следующие задачи: прекратить политику разорения крестьянства, побороть коррупцию, ликвидировать зависимость королевства от зарубежных стран. Было решено навести порядок в стране единственным возможным способом – установить жесткий политический режим

Новые власти во главе с Пол Потом (на фото) в апреле 1975 года объявили о создании в Камбодже «национального сообщества согласия, которое будет основано на равенстве и демократии, отсутствии эксплуататоров и эксплуатируемых, богатых и бедных, где все будут трудиться». Были поставлены следующие задачи: прекратить политику разорения крестьянства, побороть коррупцию, ликвидировать зависимость королевства от зарубежных стран. Было решено навести порядок в стране единственным возможным способом – установить жесткий политический режим

Фото: AP

Несмотря на провозглашение всеобщего равенства, все население было разделено на три группы. В первую входили жители областей («основной народ»), во вторую — «новый народ», или «люди 17 апреля», — жители городов и деревень, находившихся долгое время на временно оккупированной американцами территории или под контролем сил Лон Нола. Их предполагалось «перевоспитывать». Третья группа включала в себя интеллигенцию, реакционное духовенство, лиц, служивших в государственном аппарате прежних режимов, офицеров и сержантов армии Нола. Эту группу предполагалось подвергнуть чистке

Несмотря на провозглашение всеобщего равенства, все население было разделено на три группы. В первую входили жители областей («основной народ»), во вторую — «новый народ», или «люди 17 апреля», — жители городов и деревень, находившихся долгое время на временно оккупированной американцами территории или под контролем сил Лон Нола. Их предполагалось «перевоспитывать». Третья группа включала в себя интеллигенцию, реакционное духовенство, лиц, служивших в государственном аппарате прежних режимов, офицеров и сержантов армии Нола. Эту группу предполагалось подвергнуть чистке

Фото: AP

За период правления «красных кхмеров» этнические меньшинства страны подверглись массовому истреблению. На тот момент в стране проживали около 20 различных этнических групп. Из 20 тыс. проживающих в Камбодже тайцев выжили только 8 тыс. Остракизму подвергались вьетнамцы. Запрещался буддизм, ислам и христианство, религиозных деятелей убивали

За период правления «красных кхмеров» этнические меньшинства страны подверглись массовому истреблению. На тот момент в стране проживали около 20 различных этнических групп. Из 20 тыс. проживающих в Камбодже тайцев выжили только 8 тыс. Остракизму подвергались вьетнамцы. Запрещался буддизм, ислам и христианство, религиозных деятелей убивали

Фото: © the Tuol Sleng Museum of Genocide

«Красным кхмерам» пытались противостоять. Первыми в сентябре 1975 года восстали жители провинции Сиемреап, затем деревни Треа. Восстание было подавлено, деревню снесли, восставших казнили путем разбивания головы мотыгой. В 1977 году мятеж подняли солдаты, обороняющие Пномпень. Руководителей мятежников расстреляли и сожгли. Это не останавливало протестное движение, перерастающее в партизанское. К нему стали присоединяться представители правящей власти. В 1978 году в одном из военных округов страны восстание возглавил первый заместитель председателя государственного президиума Сор Пхим

«Красным кхмерам» пытались противостоять. Первыми в сентябре 1975 года восстали жители провинции Сиемреап, затем деревни Треа. Восстание было подавлено, деревню снесли, восставших казнили путем разбивания головы мотыгой. В 1977 году мятеж подняли солдаты, обороняющие Пномпень. Руководителей мятежников расстреляли и сожгли. Это не останавливало протестное движение, перерастающее в партизанское. К нему стали присоединяться представители правящей власти. В 1978 году в одном из военных округов страны восстание возглавил первый заместитель председателя государственного президиума Сор Пхим

Фото: © the Tuol Sleng Museum of Genocide

Теряющий власть Пол Пот стремился обвинить во всем Вьетнам и развязать с ним войну. Он также говорил о «славном прошлом» Камбоджи, вспоминая времена существования Ангкорской империи, охватывавшей территорию нынешних Камбоджи, Вьетнама, Таиланда и Лаоса. Он призывал к борьбе за возрождение этого государства «в его былых границах». Регламентировалась организация провокации и вторжение на территорию кхмер-кромов и в Сайгон, дальнейшая оккупация этих районов &lt;br>На фото одна из пыток, которую применяли кхмеры

Теряющий власть Пол Пот стремился обвинить во всем Вьетнам и развязать с ним войну. Он также говорил о «славном прошлом» Камбоджи, вспоминая времена существования Ангкорской империи, охватывавшей территорию нынешних Камбоджи, Вьетнама, Таиланда и Лаоса. Он призывал к борьбе за возрождение этого государства «в его былых границах». Регламентировалась организация провокации и вторжение на территорию кхмер-кромов и в Сайгон, дальнейшая оккупация этих районов
На фото одна из пыток, которую применяли кхмеры

Фото: vgabonding/youtube.com / vagabonding/youtube.com

Заявления Пол Пота привели к пограничной войне с Вьетнамом. Она сопровождалась жестокими расправами с местным населением. Сжигались деревни, уничтожались посевы, убивали женщин и детей, при этом женщинам вспарывали животы. В самой Камбодже велась активная антивьетнамская пропаганда, распространялись «Вьетнам для Кампучии — враг номер один!», «Готовы воевать с Вьетнамом 700 лет!», «За нами — 800 миллионов китайцев!», «Кампучиец, убей 30 вьетнамцев, и мы победим!». Радио регулярно сообщало об убитых вьетнамцах. 22 декабря 1978 года армией был атакован вьетнамский город Беншой (провинция Тэйнинь), что позволило бы в случае удачи обеспечить путь вглубь территории Вьетнама. Пол Пот в интервью сказал: «Мы атакуем их (вьетнамцев) для того, чтобы помешать им проникнуть в некоторые районы нашей территории. Но если бы им удалось туда проникнуть, то им было бы трудно уйти оттуда». Однако 25 декабря вьетнамская армия вошла на территорию Камбоджи и значительно продвинулась вглубь. 5 января бывший король Камбоджи Сианук, поддерживаемый Вьетнамом, встретился с Пол Потом. Пол Пот призвал к «продолжительной народной войне [с] советской международной экспансией и Варшавским пактом». Все чиновники, в том числе и Сианук, спешно покинули страну. Пол Пот уехал из столицы на следующее утро. Вьетнамские войска, не встретив сопротивления, вошли в столицу. Режим «красных кхмеров», правивших страной 3 года 8 месяцев и 20 дней, был свергнут. Камбоджа была провозглашена Народной Республикой Кампучией

Заявления Пол Пота привели к пограничной войне с Вьетнамом. Она сопровождалась жестокими расправами с местным населением. Сжигались деревни, уничтожались посевы, убивали женщин и детей, при этом женщинам вспарывали животы. В самой Камбодже велась активная антивьетнамская пропаганда, распространялись «Вьетнам для Кампучии — враг номер один!», «Готовы воевать с Вьетнамом 700 лет!», «За нами — 800 миллионов китайцев!», «Кампучиец, убей 30 вьетнамцев, и мы победим!». Радио регулярно сообщало об убитых вьетнамцах. 22 декабря 1978 года армией был атакован вьетнамский город Беншой (провинция Тэйнинь), что позволило бы в случае удачи обеспечить путь вглубь территории Вьетнама. Пол Пот в интервью сказал: «Мы атакуем их (вьетнамцев) для того, чтобы помешать им проникнуть в некоторые районы нашей территории. Но если бы им удалось туда проникнуть, то им было бы трудно уйти оттуда». Однако 25 декабря вьетнамская армия вошла на территорию Камбоджи и значительно продвинулась вглубь. 5 января бывший король Камбоджи Сианук, поддерживаемый Вьетнамом, встретился с Пол Потом. Пол Пот призвал к «продолжительной народной войне [с] советской международной экспансией и Варшавским пактом». Все чиновники, в том числе и Сианук, спешно покинули страну. Пол Пот уехал из столицы на следующее утро. Вьетнамские войска, не встретив сопротивления, вошли в столицу. Режим «красных кхмеров», правивших страной 3 года 8 месяцев и 20 дней, был свергнут. Камбоджа была провозглашена Народной Республикой Кампучией

Фото: © the Tuol Sleng Museum of Genocide

В 1979 году Народно-революционный трибунал приступил к рассмотрению преступлений геноцида, совершенного лидерами «красных кхмеров». Пол Пот был признан виновным и заочно приговорен к смертной казни. В пособничестве «кхмерам» были обвинены и власти Китая. Присутствующий в ходе процесса член коллегии адвокатов Верховного суда США Х-Р. Стивен сказал, что «китайские руководители должны вместе с Пол Потом и Иенг Сари сесть на скамью подсудимых как соучастники преступления»

В 1979 году Народно-революционный трибунал приступил к рассмотрению преступлений геноцида, совершенного лидерами «красных кхмеров». Пол Пот был признан виновным и заочно приговорен к смертной казни. В пособничестве «кхмерам» были обвинены и власти Китая. Присутствующий в ходе процесса член коллегии адвокатов Верховного суда США Х-Р. Стивен сказал, что «китайские руководители должны вместе с Пол Потом и Иенг Сари сесть на скамью подсудимых как соучастники преступления»

Фото: Brian J. McMorrow

Точное число жертв террора «красных кхмеров» до сих пор остается неизвестным. Сам Пол Пот в последнем интервью утверждал: «Вследствие наших ошибок при осуществлении политики народного благоденствия не могло погибнуть больше нескольких тысяч камбоджийцев» . Согласно официальным данным, около 3 тыс. человек стали жертвами в результате «ошибок», еще 11 тыс. казненных были «вьетнамскими агентами» и 30 тыс — «проникшими к нам вьетнамскими агентами». Там же говорилось, что вьетнамские оккупанты якобы убили в 1979-1980 годах «примерно полтора миллиона человек». Лон Нол говорил о 2 млн погибших, звучали и более крупные цифры. Известно лишь, что около полумиллиона человек пропали без вести либо погибли в джунглях. Более 200 тыс. детей остались сиротами. Суд над руководителями «кхмеров», стоявших за жестокими преступлениями, начался только в 2006 году, к тому времени Пол Пот уже был мертв (осталось невыясненным — в результате отравления или самоубийства). В итоге перед трибуналом предстали начальник тюрьмы S-21 (где пытали «врагов народа») Канг Кек Иеу, экс-министр иностранных дел Иенг Сари («брат номер три»), его супруга экс-министр по социальной защите Иенг Тирит, экс-председатель президиума Кхиеу Самфан («брат номер пять») и главный идеолог «красных кхмеров» Нуон Чеа («брат номер два»)

Точное число жертв террора «красных кхмеров» до сих пор остается неизвестным. Сам Пол Пот в последнем интервью утверждал: «Вследствие наших ошибок при осуществлении политики народного благоденствия не могло погибнуть больше нескольких тысяч камбоджийцев» . Согласно официальным данным, около 3 тыс. человек стали жертвами в результате «ошибок», еще 11 тыс. казненных были «вьетнамскими агентами» и 30 тыс — «проникшими к нам вьетнамскими агентами». Там же говорилось, что вьетнамские оккупанты якобы убили в 1979-1980 годах «примерно полтора миллиона человек». Лон Нол говорил о 2 млн погибших, звучали и более крупные цифры. Известно лишь, что около полумиллиона человек пропали без вести либо погибли в джунглях. Более 200 тыс. детей остались сиротами. Суд над руководителями «кхмеров», стоявших за жестокими преступлениями, начался только в 2006 году, к тому времени Пол Пот уже был мертв (осталось невыясненным — в результате отравления или самоубийства). В итоге перед трибуналом предстали начальник тюрьмы S-21 (где пытали «врагов народа») Канг Кек Иеу, экс-министр иностранных дел Иенг Сари («брат номер три»), его супруга экс-министр по социальной защите Иенг Тирит, экс-председатель президиума Кхиеу Самфан («брат номер пять») и главный идеолог «красных кхмеров» Нуон Чеа («брат номер два»)

Фото: AP / D. Gray,

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Камбоджа перестала быть колонией Франции только в 1953 году. Женевские соглашения 1954 года положили конец колониальной войне Франции в Индокитае и провозгласили Камбоджу нейтральной страной. Королем был провозглашен Нородом Сианук (на фото), позиционировавший себя как политик левого толка и вначале поддерживаемый большинством населения. Согласно его убеждениям, доминирующая роль в Юго-Восточной Азии должна была остаться за коммунистическим Китаем. В 1965 году по его инициативе были разорваны дипломатические отношения с США

Фото: AP / Horst Faas

В это же время в Южном Вьетнаме развернулась гражданская война. Нередко на территории Камбоджи высаживались партизаны Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ), а также войска Северного Вьетнама. Это нарушало формальный нейтралитет королевства, поэтому президент США Линдон Джонсон запретил американским наземным подразделениям действовать на территории Камбоджи, что позволило силам НФОЮВ и Северного Вьетнама создать в восточных районах страны сеть базовых лагерей и складов. Китай, поддерживающий в войне Северный Вьетнам, в 1966 году подписал соглашение с принцем Сиануком о присутствии северовьетнамских войск в Камбодже. Кроме того, разрешалось использовать морской порт Сиануквиль для доставки военных материалов (путь получил название «тропа Сианука») в Северный Вьетнам. Таким образом нейтралитет страны нарушался
На фото американские войска в Камбодже

Фото: AP

Присутствие вьетнамских военных в Камбожде повлекло за собой ряд проблем, в том числе продовольственных. Это, в свою очередь привело к восстанию в провинции Баттамбанг в 1967 году. Оно было жестоко подавлено правительственными силами, что дало Коммунистической партии Камбоджи, известной как «красные кхмеры», повод начать вооруженную борьбу против принца Сианука. Первая акция партии состоялась в январе 1968 года. Спустя год Камбоджа погрузилась в гражданскую войну

Фото: AP / Cung

После того как принц Сианук столкнулся с необходимостью бороться с «кхмерами», курс внешней политики поменялся: были восстановлены дипломатические отношения с США. Штаты стали активно использовать территорию Камбоджи во вьетнамской войне

Фото: AP / Nick Ut, File

Принц Сианук был свергнут в результате бескровного переворота в 1970 году. Позже, посещая Москву и Пекин, он призывал свергнуть незаконно пришедшее правительство в лице его бывшего премьер-министра Лон Нола, отличавшийся проамериканскими взглядами. Придя к власти, он распорядился закрыть порт Сиануквиль, через который доставлялись военные материалы для бойцов Северного Вьетнама. Кроме того, Лон Нол потребовал вывести северовьетнамские войска с территории королевства в течение 72 часов. Армия не подчинилась ультиматуму и развернула наступление на камбоджийские войска. Им удалось подойти к столице страны, что угрожало интересам США в регионе. Поэтому в 1970 году по решению президента США Ричарда Никсона была проведена наземная операция в Камбодже. Ее целью было поддержать армию королевства, а также уничтожить лагеря северовьетнамской армии на востоке страны. Войска были выведены к 30 июня после того, как в США вспыхнуло антивоенное движение, угрожавшее рейтингу Никсона

Фото: AP / Van Es

К началу гражданской войны антиправительственные коммунистические силы были формально объединены в Национальный единый фронт Кампучии (НЕФК). Бывший глава королевства Нородом Сианук возглавил королевское правительство национального единства Кампучии (КПНЕК). «Красных кхмеров» поддерживала северовьетнамская армия. Лон Нолу помогали США. Решив воспользоваться этим, в августе 1970 года армия правительства начала операцию «Ченла I», а через год и «Ченла II». Обе операции закончились неудачно, война приняла затяжной характер. Столица Камбоджи Пномпень перешла на осадное положение, ощущая постоянные перебои с продовольствием, подвергаясь артиллерийским обстрелам. К этому времени Лон Нол взял на себя функции президента, премьер-министра и министра обороны. Его власть приобретала авторитарные черты

Фото: AP / Ghislain Bellorget

Подписанное в январе 1973 года Парижское соглашение должно было завершить войну во Вьетнаме. Несмотря на то что перемирие было объявлено и на территории Камбоджи, «красные кхмеры» продолжали борьбу. Американская авиация, которая больше не использовалась в завершившейся вьетнамской войне, была переброшена на помощь в войне Лон Нола и «кхмеров». В следующие полгода территория королевства подвергалась жестким воздушным бомбардировкам, которые были завершены по требованию Конгресса США в августе 1973 года. В это же время Северный Вьетнам перестал поддерживать «кхмеров», а принц Сианук начал терять власть. В одном из интервью он заявил, что «кхмеры» просто использовали его в своих интересах

Фото: AP

Целью «кхмеров» по-прежнему оставалось взятие Пномпеня. 1 января 1975 года они начали финальное выступление, отрезая столицу от снабжения. Заполненный беженцами город (к моменту окончания войны их было около 2 млн) жил только за счет поставок продовольствия речными конвоями и самолетами ВВС США по воздуху. Это заставило Лол Нола уйти в отставку 1 апреля. Спустя почти две недели из королевства был эвакуирован весь персонал посольства США. 17 апреля столица Камбоджи находилась полностью под контролем «кхмеров». Гражданская война была завершена

Фото: AP

После окончания гражданской войны во главе Камбоджи стали «красные кхмеры», руководство осуществлялось «Ангка лоэу» — «Верховной организацией». Ее возглавляли семейные кланы — Пол Пот (в партии его называли «брат номер один»), Иенг Сари, Кхиеу Самфан и Сон Сен и их жены. Изначально из воспринимали как освободителей, но новая власть начала править с «очищения» городов. За 72 часа после освобождения столицы все ее жители были выселены в ближайшие деревни. Это делалось для того, чтобы нейтрализовать имеющуюся в городе политическую и военную оппозицию. Хотя руководство кхмеров утверждало, что «город — обитель порока», а также благоприятная среда для роста неравенства. «Работая в поте лица по корчеванию джунглей и выращиванию риса, человек поймет наконец подлинный смысл жизни. Нужно, чтобы он помнил, что произошел от рисового семени. Все кампучийцы должны стать крестьянами», — заявлял Сон Сен

Фото: AP / Christoph Froehder

Существует мнение, что кампания по переселению людей проводилась без убийств или репрессий, а людей тем самым спасали от возможных эпидемий и голода. На самом же деле люди всех возрастов переселялись пешком, в условиях невыносимой тропической жары. Многих из них расстреливали в дороге, многие умирали от жары и голода. Люди погибали в давке, а также добравшись до мест, где не было никаких условий для их дальнейшего проживания

Фото: AP

Новые власти во главе с Пол Потом (на фото) в апреле 1975 года объявили о создании в Камбодже «национального сообщества согласия, которое будет основано на равенстве и демократии, отсутствии эксплуататоров и эксплуатируемых, богатых и бедных, где все будут трудиться». Были поставлены следующие задачи: прекратить политику разорения крестьянства, побороть коррупцию, ликвидировать зависимость королевства от зарубежных стран. Было решено навести порядок в стране единственным возможным способом – установить жесткий политический режим

Фото: AP

Несмотря на провозглашение всеобщего равенства, все население было разделено на три группы. В первую входили жители областей («основной народ»), во вторую — «новый народ», или «люди 17 апреля», — жители городов и деревень, находившихся долгое время на временно оккупированной американцами территории или под контролем сил Лон Нола. Их предполагалось «перевоспитывать». Третья группа включала в себя интеллигенцию, реакционное духовенство, лиц, служивших в государственном аппарате прежних режимов, офицеров и сержантов армии Нола. Эту группу предполагалось подвергнуть чистке

Фото: AP

За период правления «красных кхмеров» этнические меньшинства страны подверглись массовому истреблению. На тот момент в стране проживали около 20 различных этнических групп. Из 20 тыс. проживающих в Камбодже тайцев выжили только 8 тыс. Остракизму подвергались вьетнамцы. Запрещался буддизм, ислам и христианство, религиозных деятелей убивали

Фото: © the Tuol Sleng Museum of Genocide

«Красным кхмерам» пытались противостоять. Первыми в сентябре 1975 года восстали жители провинции Сиемреап, затем деревни Треа. Восстание было подавлено, деревню снесли, восставших казнили путем разбивания головы мотыгой. В 1977 году мятеж подняли солдаты, обороняющие Пномпень. Руководителей мятежников расстреляли и сожгли. Это не останавливало протестное движение, перерастающее в партизанское. К нему стали присоединяться представители правящей власти. В 1978 году в одном из военных округов страны восстание возглавил первый заместитель председателя государственного президиума Сор Пхим

Фото: © the Tuol Sleng Museum of Genocide

Теряющий власть Пол Пот стремился обвинить во всем Вьетнам и развязать с ним войну. Он также говорил о «славном прошлом» Камбоджи, вспоминая времена существования Ангкорской империи, охватывавшей территорию нынешних Камбоджи, Вьетнама, Таиланда и Лаоса. Он призывал к борьбе за возрождение этого государства «в его былых границах». Регламентировалась организация провокации и вторжение на территорию кхмер-кромов и в Сайгон, дальнейшая оккупация этих районов
На фото одна из пыток, которую применяли кхмеры

Фото: vgabonding/youtube.com / vagabonding/youtube.com

Заявления Пол Пота привели к пограничной войне с Вьетнамом. Она сопровождалась жестокими расправами с местным населением. Сжигались деревни, уничтожались посевы, убивали женщин и детей, при этом женщинам вспарывали животы. В самой Камбодже велась активная антивьетнамская пропаганда, распространялись «Вьетнам для Кампучии — враг номер один!», «Готовы воевать с Вьетнамом 700 лет!», «За нами — 800 миллионов китайцев!», «Кампучиец, убей 30 вьетнамцев, и мы победим!». Радио регулярно сообщало об убитых вьетнамцах. 22 декабря 1978 года армией был атакован вьетнамский город Беншой (провинция Тэйнинь), что позволило бы в случае удачи обеспечить путь вглубь территории Вьетнама. Пол Пот в интервью сказал: «Мы атакуем их (вьетнамцев) для того, чтобы помешать им проникнуть в некоторые районы нашей территории. Но если бы им удалось туда проникнуть, то им было бы трудно уйти оттуда». Однако 25 декабря вьетнамская армия вошла на территорию Камбоджи и значительно продвинулась вглубь. 5 января бывший король Камбоджи Сианук, поддерживаемый Вьетнамом, встретился с Пол Потом. Пол Пот призвал к «продолжительной народной войне [с] советской международной экспансией и Варшавским пактом». Все чиновники, в том числе и Сианук, спешно покинули страну. Пол Пот уехал из столицы на следующее утро. Вьетнамские войска, не встретив сопротивления, вошли в столицу. Режим «красных кхмеров», правивших страной 3 года 8 месяцев и 20 дней, был свергнут. Камбоджа была провозглашена Народной Республикой Кампучией

Фото: © the Tuol Sleng Museum of Genocide

В 1979 году Народно-революционный трибунал приступил к рассмотрению преступлений геноцида, совершенного лидерами «красных кхмеров». Пол Пот был признан виновным и заочно приговорен к смертной казни. В пособничестве «кхмерам» были обвинены и власти Китая. Присутствующий в ходе процесса член коллегии адвокатов Верховного суда США Х-Р. Стивен сказал, что «китайские руководители должны вместе с Пол Потом и Иенг Сари сесть на скамью подсудимых как соучастники преступления»

Фото: Brian J. McMorrow

Точное число жертв террора «красных кхмеров» до сих пор остается неизвестным. Сам Пол Пот в последнем интервью утверждал: «Вследствие наших ошибок при осуществлении политики народного благоденствия не могло погибнуть больше нескольких тысяч камбоджийцев» . Согласно официальным данным, около 3 тыс. человек стали жертвами в результате «ошибок», еще 11 тыс. казненных были «вьетнамскими агентами» и 30 тыс — «проникшими к нам вьетнамскими агентами». Там же говорилось, что вьетнамские оккупанты якобы убили в 1979-1980 годах «примерно полтора миллиона человек». Лон Нол говорил о 2 млн погибших, звучали и более крупные цифры. Известно лишь, что около полумиллиона человек пропали без вести либо погибли в джунглях. Более 200 тыс. детей остались сиротами. Суд над руководителями «кхмеров», стоявших за жестокими преступлениями, начался только в 2006 году, к тому времени Пол Пот уже был мертв (осталось невыясненным — в результате отравления или самоубийства). В итоге перед трибуналом предстали начальник тюрьмы S-21 (где пытали «врагов народа») Канг Кек Иеу, экс-министр иностранных дел Иенг Сари («брат номер три»), его супруга экс-министр по социальной защите Иенг Тирит, экс-председатель президиума Кхиеу Самфан («брат номер пять») и главный идеолог «красных кхмеров» Нуон Чеа («брат номер два»)

Фото: AP / D. Gray,

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