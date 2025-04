Братья, сестра, Мясник и Товарищ Дуть

17 апреля 1975 года партизанские формирования красных кхмеров во главе с Пол Потом вошли в столицу Камбоджи Пномпень. Так на карте мира появилась Демократическая Кампучия — и началась одна из самых страшных страниц в истории ХХ века. За неполные четыре года правления красных кхмеров погибло, по разным оценкам, от четверти до более чем трети населения страны. Виновных в геноциде, которые ответили за свои преступления, можно пересчитать по пальцам одной руки. Признавших вину и осознавших ее масштабы не было ни одного.

Поле смерти (место массовых захоронений) рядом со зданием школы на окраине Пномпеня

Фото: Richard Vogel / AP Поле смерти (место массовых захоронений) рядом со зданием школы на окраине Пномпеня

Фото: Richard Vogel / AP

Текст: Алексей Алексеев

Очень долгое и очень дорогое правосудие

В сентябре 2022 года завершил работу международно-национальный суд, созданный ООН и правительством Королевства Камбоджа. У этого органа было очень длинное официальное название — Чрезвычайные палаты в Судах Камбоджи для преследования за преступления, совершенные в период Демократической Кампучии. Сокращенно — ЧПСК.

Число жертв режима красных кхмеров, просуществовавшего с 17 апреля 1975 года по 6 января 1979-го, оценивается в 1,7–2,75 млн человек. Точной цифры нет и не может быть — никто не считал убитых, умерших от голода и пыток жителей страны, в которой Пол Пот и его единомышленники поставили жуткий эксперимент по построению своей версии коммунистического общества.

Образованных камбоджийцев истребили почти всех. Были разрушены все храмы всех конфессий и уничтожены все священнослужители — кроме тех, кто успел покинуть страну. А ношение очков — одна из главных примет грамотности — тогда было равносильно самоубийству.

После свержения режима красных кхмеров их формирования переместились на запад страны, к границе с Таиландом, на территорию современных провинций Пайлин и Прэахвихеа, где в 1994 году было провозглашено Временное правительство национального единства и национального спасения Камбоджи.

Новые власти страны долгое время не предпринимали никаких попыток привлечь верхушку руководства красных кхмеров к ответственности. Их лидер Салот Сар, более известный как Пол Пот, умер в 1998 году если не своей смертью, то как минимум в своей постели. Вскоре после этого временное правительство было распущено.

Еще живые к тому моменту лидеры красных кхмеров были арестованы только в 2007-м. Предстали перед ЧПСК лишь пятеро из них. Приговор был вынесен троим. Суд длился полтора десятилетия, на его проведение было израсходовано $337 млн.

Считали ли себя виновными организаторы геноцида в том, что они сотворили? Некоторые из них в разное время высказывались на эту тему.

Лидеры красных кхмеров в поезде Пномпень—Сиануквиль. Крайний слева — Пол Пот, за ним — Нуон Чеа. Крайний справа — Иенг Сари, за ним — Та Мок

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images Лидеры красных кхмеров в поезде Пномпень—Сиануквиль. Крайний слева — Пол Пот, за ним — Нуон Чеа. Крайний справа — Иенг Сари, за ним — Та Мок

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images

Первое интервью Пол Пота

Американские журналисты Элизабет Бекер и Ричард Дадмен, а также британский журналист Ричард Колдуэлл взяли его у Пол Пота, фактического главы Камбоджи, переименованной красными кхмерами в Демократическую Кампучию, 22 декабря 1978 года. Это был единственный случай за все время правления красных кхмеров, когда Пол Пот согласился встретиться с представителями западной прессы.

При этом Ричард Колдуэлл был сторонником идей Пол Пота, а появлявшиеся в западных СМИ сообщения о массовых казнях и голоде в Камбодже считал выдумками беженцев и антикоммунистической пропагандой.

Вопросы к интервью были подготовлены и переданы кампучийской стороне заранее. Но Пол Пот на встрече с журналистами не стал на них отвечать. Он произнес полуторачасовой монолог: назвал Вьетнам врагом своей страны, лакеем Советского Союза, угрозой миру и стабильности во всем мире. Пол Пот предрек, что, если союзники Вьетнама пришлют ему на помощь войска, чтобы помочь победить в приграничном конфликте, это закончится катастрофой для Вьетнама, СССР и стран Варшавского договора. Ответы на ранее заданные вопросы он пообещал передать на следующий день в письменном виде, что и было сделано.

На аккуратно сформулированный вопрос о преследовании определенной части общества Пол Пот ответил так: «Мы считаем, что 95% населения, как те, кого не нужно было освобождать, так и те, кого освободили 17 апреля 1975 года,— хорошие люди.

Среди 5 процентов колеблющихся мы смогли успешно перевоспитать и исцелить более 4 процентов, так как они смогли перевоспитаться через революционное движение. Что до оставшихся менее чем одного процента, мы прикладываем все силы, чтобы их перевоспитать».

На вопрос о заявлениях беженцев из страны, рассказывавших о принудительном труде, нехватке еды и массовых казнях, Пол Пот ответил так: «В прошлом большинство людей в Кампучии не могли есть досыта. В настоящее время 100% жителей Кампучии могут есть досыта. Сейчас у всех есть достойное жилье и одежда, они могут наслаждаться благами здравоохранения, им доступны лекарства и образование. Причина этого в том, что народ Кампучии стал хозяином страны и всех средств производства».

Той же ночью на гостевой дом, где жили журналисты, было совершено нападение. Местный житель угрожал Элизабет Бекер пистолетом, но стрелять не стал. Позже были застрелены Ричард Колдуэлл и какой-то кампучиец, возможно, тот, кого видела Бекер.

Последнее интервью Пол Пота

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пол Пот Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images Нейт Тейер взял последнее интервью у Пол Пота Фото: Frederic Amat / Sygma / Getty Images Пол Пот. Посмертное фото Фото: David Longstreath / AP Камбоджийские дети играют у места захоронения праха Пол Пота Фото: David Longstreath / AP Следующая фотография 1 / 4 Пол Пот Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images Нейт Тейер взял последнее интервью у Пол Пота Фото: Frederic Amat / Sygma / Getty Images Пол Пот. Посмертное фото Фото: David Longstreath / AP Камбоджийские дети играют у места захоронения праха Пол Пота Фото: David Longstreath / AP

Американец Натаниэль «Нейт» Тэлботт Тейер близко столкнулся с темой геноцида в Кампучии в 1984 году в рамках академического проекта, которым руководил историк Бен Кирнан из Йельского университета. Тейер брал интервью у 50 представителей народа чамов в лагере беженцев Нонг Самет в Таиланде.

Впоследствии Тейер занялся журналистикой, писал репортажи из Бирмы (с 1989 года страна называется Мьянмой), Таиланда, Камбоджи. Его дважды высылали из Камбоджи — в первый раз из-за вмешательства в конфликт между двумя сыновьями короля страны Нородома Сианука, второй — за статьи о причастности премьер-министра Хун Сена к наркоторговле.

В июле 1997 года Нейт Тейер и телеоператор Дэвид Маккейдж получили возможность присутствовать на так называемом суде над Пол Потом. Процесс проходил в джунглях округа Анлонгвэнг на севере Камбоджи. Тейер считал, что этот суд был постановочным — специально для западных журналистов. Пол Пот не отвечал на вопросы, после окончания суда его увели, так как сам он с трудом передвигал ноги. Он был приговорен к пожизненному домашнему аресту. Хотя Тейеру предварительно обещали предоставить возможность взять интервью, этого не случилось.

В октябре того же года Тейер вернулся в Анлонгвэнг и стал единственным иностранным журналистом, с которым Пол Пот побеседовал под запись после отстранения от власти. Беседа была опубликована в журнале Far Eastern Economic Review в том же месяце.

Вот как начиналось это интервью:

«Пол Пот умирает. Ему помогают медленно выбраться с заднего сиденья синего полноприводного грузовика, затем он неуверенно стоит в пыли на узкой дороге, застенчиво улыбаясь и поднимая сцепленные руки к лицу в традиционном приветствии. Ему приходится взять меня за руку, чтобы пройти 25 метров до открытой хижины на поляне, вырубленной в густых джунглях гор Дангрэк. У него одышка, он медленно садится за простой деревянный стол.

Почтительный молодой красный кхмер ставит перед ним пластиковую бутылку воды и банку из-под кофе, наполненную солью. Пол Пот поправляет свой традиционный крестьянский шарф, его лицо напряжено, глаза быстро моргают, и он грустно смотрит через стол на максимально близкое к следователю существо, с которым он когда-либо сталкивался.

Человек, который руководил холокостом в Камбодже, собирается дать свое первое интервью за 18 лет. Это его шанс примириться со своим кровавым прошлым, попытаться искупить четырехлетнее царство террора, в результате которого погибло более миллиона его соотечественников.

Он отказывается.

"Я пришел бороться, а не убивать людей",— хрипло, почти шепотом говорит он. Он замолкает, глядя на своего интервьюера почти умоляюще: "Вот сейчас, посмотрите на меня, я дикарь? Моя совесть чиста"».

В ходе интервью Пол Пот эмоционально говорил о своей юности, о родственниках, о проблемах со здоровьем, о формировании своей политической идеологии. И с ледяным спокойствием отвечал (или не отвечал) на вопросы о том, что творилось в Кампучии в 1975–1979 годах.

«Все, что я сделал, к чему был причастен,— было в первую очередь направлено на благо страны, народа и кампучийской расы»,— заявлял Пол Пот.

Во всех плохом, по его словам, были виноваты вьетнамцы: «Они боролись против нас, нужно было принимать меры, чтобы защититься… Они хотели убить меня, так как знали, что без меня они с легкостью смогут поглотить Кампучию».

Ошибки? Да, какие-то были, про них написано в книге «Правда и неправда о Демократической Кампучии». На замечание интервьюера о том, что в книге признается смерть 30 тыс. человек, а на самом деле жертв было гораздо больше, Пол Пот повторяет: «Все описано в книге. Я устал об этом говорить».

Тюрьма Туольслэнг, где 16 тыс. человек под пытками признались, что были агентами ЦРУ, КГБ, Вьетнама? Это вьетнамская пропаганда. «Впервые я услышал про Туольслэнг по "Голосу Америки"» («Голос Америки» признан в РФ иностранным агентом.— «Ъ»).

Громадное число жертв? Тоже пропаганда: «Сказать, что умерли миллионы — это чересчур. Еще вам следует знать, что действовали вьетнамские агенты. Был рис, а они не давали рис населению».

15 апреля 1998 года Пол Пот умер. Возможно, был отравлен.

Та Мок. Фотография сделана после ареста в марте 1999 года

Фото: Reuters Та Мок. Фотография сделана после ареста в марте 1999 года

Фото: Reuters

Мясник

Та Мок, то есть «Дядя Мок», он же Нгуон Канг, он же Мясник, был командующим национальной армией Демократической Кампучии. Прозвище Мясник заработал после уничтожения его подчиненными примерно 30 тыс. жителей округа Ангкотьей провинции Кампот, и это был далеко не единственный подобный случай.

После падения режима красных кхмеров он во главе отряда из 3–5 тыс. бойцов контролировал часть территории округа Анлонгвэнг на севере страны. В 1997 году в руководстве красных кхмеров возник раскол. Та Мок возглавил одну из образовавшихся фракций и взял под арест Пол Пота.

Нейт Тейер, бравший интервью у Пол Пота, разговаривал и с Та Моком. Вот как Мясник отзывался о своем пленнике, красном кхмере №1:

«У него больше нет никакой власти и никаких прав. Он теперь ничем не отличается от коровьего навоза. Точнее, от коровьего навоза больше пользы, его можно использовать как удобрение».

6 марта 1999 года Та Мок был взят в плен бойцами камбоджийской армии в районе границы с Таиландом и доставлен в Пномпень. Вначале против него были выдвинуты обвинения в участии в незаконном вооруженном формировании и уклонении от уплаты налогов, а в 2002 году — в преступлениях против человечности. В период пребывания под стражей его постоянно переводили в военный госпиталь из-за проблем со здоровьем. После очередного перевода в госпиталь он впал в кому и 21 июля 2006 года скончался.

Брат №2

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Брат №2» Нуон Чеа (в центре) и Кхиеу Сампхан (слева) в провинции Пайлин. 1986 год Фото: Reuters Нуон Чеа в зале суда во время предварительных слушаний. 2008 год Фото: Chor Sokunthea / Reuters Следующая фотография 1 / 2 «Брат №2» Нуон Чеа (в центре) и Кхиеу Сампхан (слева) в провинции Пайлин. 1986 год Фото: Reuters Нуон Чеа в зале суда во время предварительных слушаний. 2008 год Фото: Chor Sokunthea / Reuters

Руководителей Демократической Кампучии называли братьями. Номер, присвоенный «брату», определял его место в иерархии. «Братом №1» был Пол Пот.

«Брат №2» Нуон Чеа, известный также как Лонг Бунруот, был главным идеологом красных кхмеров, правой рукой Пол Пота, заместителем секретаря Коммунистической партии Кампучии, председателем Собрания народных представителей (камбоджийского парламента при красных кхмерах), а в 1976 году почти месяц исполнял обязанности премьер-министра.

После падения режима красных кхмеров Нуон Чеа, как и многие другие лидеры движения и простые бойцы, ушел в провинцию Пайлин на границе с Таиландом. В декабре 1998 года он сдался властям, заявив, что хочет жить как обычный гражданин. В сентябре 2007 года Нуон Чеа был арестован в своем доме в провинции Пайлин.

За два месяца до ареста в интервью информационному агентству Associated Press он заявлял, что готов предстать перед судом, так как не считает себя виновным: «Я был председателем Собрания народных представителей и не имел никакого отношения к работе правительства. Иногда я не знал, что они делают, потому что я был в собрании. Я пойду в суд, и мне все равно, поверят мне люди или нет».

В 2014 году Нуон Чеа был признан виновным в преступлениях против человечности, в 2018 году — виновным в геноциде. Оба раза ему был вынесен одинаковый приговор — пожизненное заключение. 2 июля 2019 года он был переведен из тюрьмы в Больницу кхмерско-советской дружбы в Пномпене, где скончался 4 августа на 94-м году жизни.

Иенг Сари. 1978 год

Фото: Kaku KURITA / Gamma-Rapho / Getty Images Иенг Сари. 1978 год

Фото: Kaku KURITA / Gamma-Rapho / Getty Images

Брат №3

Иенг Сари (имя при рождении — Ким Транг) в правительстве красных кхмеров занимал должности заместителя премьер-министра и министра иностранных дел.

За пределами Кампучии-Камбоджи главным соратником Пол Пота считали именно его, а не Нуон Чеа, который был непубличной фигурой.

В 1996 году Иенг Сари (вместе с несколькими тысячами боевиков под его командованием) прекратил борьбу и сдался властям в обмен на королевское помилование. После этого он жил попеременно то в своем доме в Пномпене, то в провинции Пайлин. И ездил в Таиланд на лечение. Иенг Сари заявлял, что порвал с красными кхмерами, «фашизмом и жестокостью режима Пол Пота», и обвинял своих бывших соратников в массовых убийствах. Он основал политическую партию Движение демократического национального союза, а также занимался бизнесом — торговлей драгоценных камнями и древесиной ценных пород.

В ноябре 2007 года он был арестован в своем доме в Пномпене. Адвокаты Иенг Сари протестовали против задержания, ссылаясь на королевское помилование, но их доводы были признаны несостоятельными. За месяц до ареста корреспондент Associated Press смог поговорить с Иенг Сари в Бангкоке, где тот проходил медицинское обследование. Вот что сказал бывший заместитель Пол Пота:

«Я не сделал ничего плохого. Я мягкий человек. Я верю в добрые дела. Я даже совершал добрые дела, спас жизни нескольких человек».

В сентябре 2012 года он был доставлен из тюрьмы в Больницу кхмерско-советской дружбы, где провел два месяца, после чего был признан способным предстать перед судом и возвращен в тюрьму. 4 марта 2013 года он снова был доставлен в больницу, где 14 марта скончался в возрасте 87 лет, не дожив до приговора.

Иенг Тирит, жена Иенг Сари, занимавшая в правительстве красных кхмеров пост министра социальной защиты, была арестована в 2007 году одновременно с мужем. В ноябре 2011-го она была признана неспособной участвовать в судебном процессе в связи с деменцией. В декабре 2011 года вышла на свободу, скончалась 22 августа 2015 года.

Товарищ Дуть

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Канг Кек Иеу (Товарищ Дуть) — глава Полиции безопасности красных кхмеров и начальник тюрьмы Туольслэнг Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images Канг Кек Иеу слушает выдвинутые против него обвинения Фото: Heng Sinith / AP Следующая фотография 1 / 2 Канг Кек Иеу (Товарищ Дуть) — глава Полиции безопасности красных кхмеров и начальник тюрьмы Туольслэнг Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images Канг Кек Иеу слушает выдвинутые против него обвинения Фото: Heng Sinith / AP

После прихода красных кхмеров к власти здание одной из средних школ Пномпеня было превращено в «Тюрьму безопасности 21» (S-21), известную также как Туольслэнг. В 1975-1979 годах в Туольслэнг было отправлено, по разным оценкам, от 14 тыс. до более чем 20 тыс. человек. Пленников приковывали к железным койкам, пытали, пока те не признавали свою вину, после чего убивали. Приговоренных к смерти забивали стальными трубами и мотыгами, им разрезали животы. Более 1000 человек умерло после того, как из них выкачали всю кровь,— для переливания военнослужащим. Маленьких детей сбрасывали с третьего этажа тюрьмы во двор или разбивали им головы об дерево.

Из тысяч узников выжило двенадцать — семеро были обнаружены в тюрьме занявшими город вьетнамскими войсками, пятерым посчастливилось выйти на свободу еще при Пол Поте.

Главой полиции безопасности (Сантебаль) красных кхмеров и начальником тюрьмы Туольслэнг был Канг Кек Иеу, известный под псевдонимом Товарищ Дуть (в некоторых источниках — Дук, Доик, Душ).

Он подписывал смертные приговоры и лично принимал участие в убийствах и пытках.

В январе 1979 года, за день до вступления вьетнамских войск в Пномпень, Товарищ Дуть бежал из столицы. Он скрывался на западе страны, на границе с Таиландом, в округе Самлот провинции Баттамбанг. Выучив тайский и английский языки, в 1986-м он отправился в Китай, где в течение года преподавал кхмерский в Пекинском институте иностранных языков. По возвращении в Камбоджу стал школьным учителем и сменил имя на Хан Пинь. В 1992 году он порвал с красными кхмерами. В 1995 -м неизвестные проникли в его дом, ранили его самого и убили его жену. Хан Пинь подозревал, что к убийству был причастен Пол Пот. После гибели супруги он стал посещать церковь в Баттамбанге и крестился. Новообращенный христианин нашел себе работу в гуманитарной организации World Vision International.

В 1999 году ирландский фотожурналист Ник Данлоп сумел его разыскать, после чего устроил встречу Нейта Тейера с Хан Пинем. В книге Данлопа «The Lost Executioner: The Story of Comrade Duch and the Khmer Rouge» момент этой встречи описывается так: «Затем Нейт сказал: "Я полагаю, что вы также работали в службе безопасности в период правления красных кхмеров?". Похоже было, что Дуть испугался, он старался не смотреть на нас. Нейт снова задал ему вопрос... Он выглядел обеспокоенным, его глаза забегали... Затем он взглянул на визитную карточку Нейта... "Я полагаю, Ник, что ваш друг брал интервью у месье Та Мока и месье Пол Пота?"... Он снова сел... и глубоко вздохнул. "По воле Божьей пришли вы сюда",— сказал он».

В разговоре с Нейтом Тейером Хан Пинь возложил вину за массовые убийства на Пол Пота, который принял решение о том, что все руководители страны должны быть выходцами из крестьян. Вот что говорил бывший Товарищ Дуть: «В то время многое менялось, и многие люди были убиты. После освобождения в 1975 году Пол Пот сказал: "Мы должны защитить нашу страну, обнаружив врагов в рядах партии. Мы недостаточно сильны, чтобы атаковать внешних врагов, поэтому мы должны уничтожить внутренних врагов". Сначала мы арестовывали людей с севера, затем с юго-запада, затем с северо-запада, затем с востока. Он использовал Нуон Чеа для выполнения этой работы. Пол Пот никогда напрямую не приказывал убивать. Нуон Чеа всегда был жестоким и напыщенным. Он никогда ничего не объяснял кадрам. Он только приказывал им. Арест людей был повседневной работой Нуон Чеа и Сон Сена. Пол Пот знал об S-21, но не руководил ею лично. Он оставил эту работу Нуон Чеа, как №2 в партии, и Сон Сену — как главе армии и полиции. В конечном счете они арестовали почти всех... Это было постоянное правило — всякий арестованный должен был быть убит».

Вскоре после публикации интервью в Far Eastern Economic Review Канг Кек Иеу сдался властям. В 2007 году против него были выдвинуты обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В ходе процессуальных действий его отвели в бывшую тюрьму, ставшую музеем. Товарищ Дуть расплакался и попросил о прощении.

В 2009 году он попросил суд о помиловании, заявив, что все преступления эпохи красных кхмеров совершила «партия уголовников». В 2010 году он был приговорен к 35 годам тюрьмы. Впоследствии срок заключения был сокращен до 19 лет. Возмущение общественности привело к пересмотру приговора. В 2012 году бывший Товарищ Дуть был приговорен к пожизненному заключению. В последнем слове он назвал себя «винтиком в машине, которую нельзя было остановить».

2 сентября 2020 года Канг Кек Иеу скончался в Больнице кхмерско-советской дружбы, куда был переведен из тюрьмы.

Сестра №1 и мать кампучийской революции

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кхиеу Поннари Фото: wikimedia.org Сестры Кхиеу Тирит (слева) и Кхиеу Поннари (справа) — будущие жены Иенг Сари и Пол Пота Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images Буддийские монахи молятся у гроба Кхиеу Поннари. В период правления красных кхмеров буддийских монахов называли паразитами и уничтожали, буддистские храмы были закрыты и переоборудованы под другие нужды, предметы культа уничтожены Фото: Sukree Sukplang / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Кхиеу Поннари Фото: wikimedia.org Сестры Кхиеу Тирит (слева) и Кхиеу Поннари (справа) — будущие жены Иенг Сари и Пол Пота Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images Буддийские монахи молятся у гроба Кхиеу Поннари. В период правления красных кхмеров буддийских монахов называли паразитами и уничтожали, буддистские храмы были закрыты и переоборудованы под другие нужды, предметы культа уничтожены Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Кхиеу Поннари родилась в привилегированной семье, что дало ей возможность поступить в элитное учебное заведение — Лицей Сисовата в Пномпене. В 1940 году она окончила лицей, став первой в истории страны женщиной, получившей степень бакалавра. В том же лицее учились ее младшая сестра Кхиеу Тирит, а также Ким Транг (будущий Иенг Сари) и Салот Сар (будущий Пол Пот).

В 1949 году обе сестры уехали в Париж. Младшая к тому времени была обручена с Ким Трангом, во Франции они вступили в брак. Старшая вышла замуж за Салот Сара в 1956 году, после возвращения на родину.

В Камбодже Салот Поннари (теперь она носила фамилию мужа) первое время преподавала в Лицее Сисовата. К слову, в период правления красных кхмеров лицей был закрыт, а его здание использовалось как армейский склад.

В 1973 году она возглавила отделение Коммунистической партии Кампучии в провинции Кампонгтхом, откуда родом был ее муж. В 1975-м стала первой леди Кампучии. В 1978 году Пол Пот, представляя ее народу, назвал Поннари матерью кампучийской революции. Но вскоре она исчезла. Ходили слухи, что Поннари в психиатрической больнице в Китае.

Первые признаки душевной болезни Салот Поннари окружающие начали замечать еще в 1960-е. Йонг Моеун, работавшая кухаркой семьи Пол Пота до 1976 года, вспоминала такой эпизод. Однажды охранник поставил перед Пол Потом стакан с водой. Поннари начала кричать: «Не пей! Вьетнамцы ее отравили!» Она отобрала у мужа стакан, после чего принесла другой, и сама отдала ему.

Во время приступов болезни первая леди постоянно кричала о том, что скоро придут вьетнамские войска и всех убьют. Иногда она высказывала опасение, что вьетнамцы разлучат ее с мужем.

Однажды Пол Пот обратился с Йонг Моеун с просьбой — чтобы его жена спала в одной комнате с ней в периоды обострения болезни, так как супруга не дает ему спать, будит по несколько раз за ночь.

Из-за болезни жена лидера красных кхмеров не могла работать. После того как его свергли, он отослал жену в Таиланд, а сам в 1985 году снова женился. Вторая жена родила ему ребенка.

А болезнь Салот Поннари прогрессировала. Она жила в доме в Пномпене, принадлежащем Иенг Сари. Никого не узнавала. Не знала, что Пол Пот был женат на другой. Не знала, что его больше нет. Что красные кхмеры правили страной и что они творили в эти годы. После того как ее сиделка перенесла инсульт, бывшую первую леди отправили к родственникам в провинцию Пайлин, вице-губернатором которой был ее племянник Иенг Вут. Последние полгода жизни она была прикована к постели. В июле 2003 года первая жена Пол Пота скончалась. На ее похоронах присутствовали «братья» — Нуон Чеа и Кхиеу Сампхан — и другие красные кхмеры.

Последний заключенный

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кхиеу Сампхан, «президент» красных кхмеров Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images Кхиеу Сампхан произносит речь в суде. 2021 год Фото: Mark Peters / Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia / AP Следующая фотография 1 / 2 Кхиеу Сампхан, «президент» красных кхмеров Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images Кхиеу Сампхан произносит речь в суде. 2021 год Фото: Mark Peters / Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia / AP

Кхиеу Сампхан занимал должность председателя Государственного президиума Демократической Кампучии. В западных СМИ его иногда называли президентом Кампучии.

В 1985 году он сменил Пол Пота в руководстве красных кхмеров. После падения режима ушел с соратниками в провинцию Пайлин, а в декабре 1998 года вместе с Нуон Чеа сдался властям.

В 2007 году Кхиеу Сампхан выпустил книгу «Reflection on Cambodian History Up to the Era of Democratic Kampuchea», в которой утверждал:

«Не было никакой политики, направленной на то, чтобы морить людей голодом. Не было и никаких указаний на проведение массовых убийств… всегда уделялось пристальное внимание благополучию людей».

Он также призывал: «Пусть прошлое останется в прошлом».

Через несколько дней после выхода книги в свет, 19 ноября 2007 года, Кхиеу Сампхан был арестован в больнице, где проходил лечение после инсульта. В 2014 году он был приговорен к пожизненному заключению за преступления против человечности, в 2018-м получил второй пожизненный срок по обвинению в геноциде. Попытка адвокатов оспорить второй приговор не принесла успеха.

28 июля 2024 года Кхиеу Сампхан встретил свой 93-й день рождения в тюрьме. Он — единственный из руководства красных кхмеров, отбывающий в настоящее время наказания за совершенные преступления.