В Челнах суд на 2 месяца приостановил работу медцентра из-за санитарных нарушений
В Набережных Челнах решением суда на 60 суток приостановлена работа медицинского центра «Феникс» из-за выявленных санитарных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
Выявленные нарушения выглядят следующим образом:
- отсутствие держателей для душевых леек;
- неисправный водонагреватель;
- непроверенные системы вентиляции и необслуживаемые бактерицидные рециркуляторы;
- неудовлетворительное состояние душевых с абразивными покрытиями и незавершенной отделкой;
- серьезные отклонения от установленных требований по соблюдению санитарии, дезинфекции и правильному обращению с медицинскими отходами;
- использование заниженных концентраций дезинфицирующих средств;
- отсутствие медосмотра у персонала.
Кроме этого, сотрудники Роспотребнадзора выявили, что учреждение незаконно переоборудовало помещения: кабинет врача-нарколога превратили в зал ЛФК с тренажерами, а за счет уменьшения процедурного кабинета организовали душевые. При этом у центра отсутствовало необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение на такую деятельность.
Решение суда о приостановке работы медцентра уже вступило в силу. Помещения опечатаны.