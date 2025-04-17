В Челнах суд на 2 месяца приостановил работу медцентра из-за санитарных нарушений

В Набережных Челнах решением суда на 60 суток приостановлена работа медицинского центра «Феникс» из-за выявленных санитарных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Выявленные нарушения выглядят следующим образом:

отсутствие держателей для душевых леек;

неисправный водонагреватель;

непроверенные системы вентиляции и необслуживаемые бактерицидные рециркуляторы;

неудовлетворительное состояние душевых с абразивными покрытиями и незавершенной отделкой;

серьезные отклонения от установленных требований по соблюдению санитарии, дезинфекции и правильному обращению с медицинскими отходами;

использование заниженных концентраций дезинфицирующих средств;

отсутствие медосмотра у персонала.

Кроме этого, сотрудники Роспотребнадзора выявили, что учреждение незаконно переоборудовало помещения: кабинет врача-нарколога превратили в зал ЛФК с тренажерами, а за счет уменьшения процедурного кабинета организовали душевые. При этом у центра отсутствовало необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение на такую деятельность.

Решение суда о приостановке работы медцентра уже вступило в силу. Помещения опечатаны.

Артём Дергунов