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В Челнах суд на 2 месяца приостановил работу медцентра из-за санитарных нарушений

В Набережных Челнах решением суда на 60 суток приостановлена работа медицинского центра «Феникс» из-за выявленных санитарных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Выявленные нарушения выглядят следующим образом:

  • отсутствие держателей для душевых леек;
  • неисправный водонагреватель;
  • непроверенные системы вентиляции и необслуживаемые бактерицидные рециркуляторы;
  • неудовлетворительное состояние душевых с абразивными покрытиями и незавершенной отделкой;
  • серьезные отклонения от установленных требований по соблюдению санитарии, дезинфекции и правильному обращению с медицинскими отходами;
  • использование заниженных концентраций дезинфицирующих средств;
  • отсутствие медосмотра у персонала.

Кроме этого, сотрудники Роспотребнадзора выявили, что учреждение незаконно переоборудовало помещения: кабинет врача-нарколога превратили в зал ЛФК с тренажерами, а за счет уменьшения процедурного кабинета организовали душевые. При этом у центра отсутствовало необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение на такую деятельность.

Решение суда о приостановке работы медцентра уже вступило в силу. Помещения опечатаны.

Артём Дергунов

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