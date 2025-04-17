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Спикер краевого заксобрания обратил внимание на «прогулы» депутатов

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих обратил внимание на посещаемость пленарных заседаний. В рамках сегодняшнего заседания присутствовали 48 из 60 депутатов. По словам господина Сухих, такая явка «является недопустимой».

Валерий Сухих.

Валерий Сухих.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Валерий Сухих.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Председатель краевого заксобрания добавил, что в случае повтора подобных ситуаций будут «использоваться все допустимые средства». «Посещение заседаний является основным мероприятием депутатской деятельности. Моя задача — иметь кворум, чтобы своевременно принимать законопроекты»,— подчеркнул Валерий Сухих.

Отметим, на сегодняшнем пленарном заседании депутаты рассматривали проекты законов и постановлений, касающихся сфер здравоохранения, малого и среднего предпринимательства, административных правонарушений.

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