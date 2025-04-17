На Дону изменили условия выдачи детских пособий семьям участников СВО

В Ростовской области со 2 апреля при предоставлении детских пособий семьям участников СВО больше не учитывается критерий имущественной обеспеченности. Нововведение действует при назначении пособия на ребенка, а также следующих выплат: на детей до двух лет и на питание. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

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До внесения изменений действовали следующие требования: на семью разрешалось иметь один автомобиль, а норматив жилой площади не должен был превышать 18 кв. м. на каждого члена семьи. Теперь учет автомобилей отменили, также как и нормативы по недвижимости.

Нововведения распространяются на все обращения за получением пособий от семей участников СВО: мобилизованных, добровольцев или заключивших контракт о прохождении военной службы.

Мария Хоперская