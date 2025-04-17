Замначальника Генштаба, бравшего взятки от экс-руководителей «Телты», приговорили к семи годам колонии

Московский гарнизонный военный суд признал виновным во взяточничестве бывшего замначальника Генштаба — начальника Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Шамарин (справа).

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Вадим Шамарин (справа).

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как установило следствие, господин Шамарин получил от бывших руководителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» взятки на общую сумму 36 млн руб. за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции для нужд Минобороны РФ. Сам Вадим Шамарин признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Выступая в прениях, представитель прокуратуры просил приговорить господина Шамарина к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.