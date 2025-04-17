Ярославский художественный музей отреставрировал «Боярышню» Куликова

Ярославский художественный музей (ЯХМ) завершил реставрацию картины Ивана Куликова «Боярышня (Убор невесты)», 1911 года. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в фармацевтической компании «Гедеон Рихтер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Полотно художника Ивана Куликова «Боярышня (Убор невесты)» 1911 года Фото: Gedeon Richter Russia Полотно художника Ивана Куликова «Боярышня (Убор невесты)» 1911 года Фото: Gedeon Richter Russia Полотно художника Ивана Куликова «Боярышня (Убор невесты)» 1911 года Фото: Gedeon Richter Russia Следующая фотография 1 / 3 Полотно художника Ивана Куликова «Боярышня (Убор невесты)» 1911 года Фото: Gedeon Richter Russia Полотно художника Ивана Куликова «Боярышня (Убор невесты)» 1911 года Фото: Gedeon Richter Russia Полотно художника Ивана Куликова «Боярышня (Убор невесты)» 1911 года Фото: Gedeon Richter Russia

Напомним, что компания помогает музеям России восстанавливать произведения в рамках социального проекта «Неделя женского здоровья "Гедеон Рихтер"». Проект направлен на формирование у женщин культуры заботы о репродуктивном здоровье.

О том, что компания выделит деньги на реставрацию картины, стало известно в декабре 2024 года. По словам директора ЯХМ Аллы Хатюхиной, произведение пострадало в период революционных событий XX века.

«В центре картины, на изображении лица главной героини произведения, сохранились восемь сквозных пулевых отверстий. Реставраторы музея сделали необходимые работы по консервации картины, говоря простым языком, жизни картины ничего не угрожало, но режим жизни был ограничен нахождением в отделе хранения»,— приводят в компании слова госпожи Хатюхиной.

К настоящему моменту реставраторы Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря восстановили натяжение холста, устранили деформацию, трещины и расслоение красочного слоя, утраты и потертости, а также вернули картине ее первоначальный цветовой баланс. Картина с 24 апреля будет представлена в залах экспозиции «Русское искусство XVIII – начала XX веков».

Алла Чижова