Камеры на Окском съезде начали фиксировать выезд на выделенную полосу

Автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения начали фиксировать выезд автомобилей на выделенную полосу для общественного транспорта на Окском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом руководитель областного госучреждения «Центр развития транспортных систем» (ГКУ ЦРТС) Александр Бачурин сообщил на заседании комитета заксобрания по транспорту 17 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На Окском съезде работают три автоматизированных комплекса. На прошлой неделе 7-13 апреля они зафиксировали свыше 2,8 тыс. таких нарушений на трех участках съезда. «За неделю это рекордное количество. Думаю, теперь нарушители это ощутят и начнут соблюдать правила дорожного движения», — отметил господин Бачурин.

Алгоритм дорожных камер на выделенную полосу фиксирует нарушения в разных частях съезда как единое. «Водители знали, где установлена камера и находится примерная зона фиксации нарушений, и старались уклоняться от соблюдения правил. Они ехали по выделенной полосе до места контроля, а затем вклинивались в соседнюю полосу и создавали пробки. Сейчас мы отработали алгоритм на первых двух комплексах, которые работают как единый механизм и центр вычислений. Если даже выезд фиксируется только на двух комплексах, третий распознает это как единое нарушение», — подчеркнул Александр Бачурин.

Он добавил, что в мае Окский съезд полностью будет под контролем видеокамер, фиксирующих выезд на полосу для транспорта. Кроме того, сейчас комплексы могут отслеживать непристегнутый ремень, а в ближайшем будущем будут распознавать пользование телефонами за рулем.

По данным ЦРТС, в 2024 году в регионе работали 493 стационарных комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД, а также 100 передвижных комплексов и четыре мобильных. В 2025 году планируется передислоцировать 162 стационарных комплекса, из них 45 – в новые очаги аварийности. Число нарушений ПДД, зафиксированных камерами, в прошлом году увеличилось на 20,2% и превысило 3 млн.

Владимир Зубарев