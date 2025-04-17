Камеры на Окском съезде начали фиксировать выезд на выделенную полосу
Автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения начали фиксировать выезд автомобилей на выделенную полосу для общественного транспорта на Окском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом руководитель областного госучреждения «Центр развития транспортных систем» (ГКУ ЦРТС) Александр Бачурин сообщил на заседании комитета заксобрания по транспорту 17 апреля.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
На Окском съезде работают три автоматизированных комплекса. На прошлой неделе 7-13 апреля они зафиксировали свыше 2,8 тыс. таких нарушений на трех участках съезда. «За неделю это рекордное количество. Думаю, теперь нарушители это ощутят и начнут соблюдать правила дорожного движения», — отметил господин Бачурин.
Алгоритм дорожных камер на выделенную полосу фиксирует нарушения в разных частях съезда как единое. «Водители знали, где установлена камера и находится примерная зона фиксации нарушений, и старались уклоняться от соблюдения правил. Они ехали по выделенной полосе до места контроля, а затем вклинивались в соседнюю полосу и создавали пробки. Сейчас мы отработали алгоритм на первых двух комплексах, которые работают как единый механизм и центр вычислений. Если даже выезд фиксируется только на двух комплексах, третий распознает это как единое нарушение», — подчеркнул Александр Бачурин.
Он добавил, что в мае Окский съезд полностью будет под контролем видеокамер, фиксирующих выезд на полосу для транспорта. Кроме того, сейчас комплексы могут отслеживать непристегнутый ремень, а в ближайшем будущем будут распознавать пользование телефонами за рулем.
По данным ЦРТС, в 2024 году в регионе работали 493 стационарных комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД, а также 100 передвижных комплексов и четыре мобильных. В 2025 году планируется передислоцировать 162 стационарных комплекса, из них 45 – в новые очаги аварийности. Число нарушений ПДД, зафиксированных камерами, в прошлом году увеличилось на 20,2% и превысило 3 млн.