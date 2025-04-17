В Оренбуржье возбудили дело о даче взятки иностранцем сотруднику пограничной службы

Первомайский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении гражданина иностранного государства. Ему инкриминируется совершение преступления по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый в кабинете КПП «Маштаково» ПУ ФСБ России по Оренбургской области передал сотруднику пограничной службы взятку в размере 1800 долларов США. Деньги передавались для «уклонения от ответственности за организацию незаконного въезда в РФ иностранного гражданина».

Иностранного гражданина задержали при передаче взятки сотрудниками ПУ ФСБ России по Оренбургской области. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева