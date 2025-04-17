В 2024 году краевой фонд развития инвестировал около 500 млн рублей

АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК) отчиталось о финансовых результатах 2024 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка фонда в 2024 году составила 19 8 млрд руб. (в 2023 году — 77,5 млн руб.), чистая прибыль — 49 млн руб. (24,8 млн руб. в 2023 году).

В 2024 году общество выручило на размещении в банках временно свободных средств 166 млн руб. (127 млн руб. в 2023 году).

В прошлом году фонд увеличил долгосрочные вложения с 1,2 млрд руб. до 1,7 млрд руб. «В 2024 году вложения были сделаны в ранее одобренные наблюдательным советом проекты, в том числе в строительство крытой ледовой арены на Иве и в многофункциональную спортивную арену на ДКЖ»,— пояснили в Фонде развития Пермского края.

На начало 2025 года на счетах ФРПК оставалось 425 млн руб. (годом ранее — 912,6 млн руб.).

ФРПК был создан в 2021 году по инициативе региональных властей. 100% компании находится в краевой собственности, уставный капитал ФРПК был сформирован за счет бюджетных средств. Из краевой казны в качестве взноса в уставный капитал компании было направлено 465,7 млн руб., а позже — еще 2 млрд руб.