В марте на Ставрополье выдача потребкредитов сократилась вдвое

В Ставропольском крае в марте 2025 года объем выданных потребительских займов уменьшился более чем в два раза. Регион занял 18 позицию в общероссийском рейтинге по количеству оформленных потребкредитов, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

«Сокращение выдачи потребительских кредитов во второй половине 2024 года стало следствием резкого роста ставок и ужесточения макропруденциальных лимитов. Однако уже с декабря темпы кредитования остаются на одном уровне, что говорит об определенной стабилизации»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Согласно данным НБКИ, в марте текущего года жителям Ставрополья выдали 22,5 тыс. кредитов, тогда как в аналогичном месяце прошлого года этот показатель составлял 53 тыс. Таким образом, количество займов сократилось на 57,5%.

Лидерами по числу оформленных потребительских кредитов в марте 2025 года стали Москва (87,7 тыс.), Московская область (75,2 тыс.), Краснодарский край (52,8 тыс.), Тюменская область (46,3 тыс.) и Свердловская область (45,1 тыс.).

По словам эксперта, в ближайшем будущем ожидается некоторый подъем в сегменте розничного кредитования, поскольку многие заемщики захотят рефинансировать свои кредиты после снижения ставок коммерческими банками.

Николай Аксенов