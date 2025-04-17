Зарубежные СМИ: Смогут ли США и Иран договориться по вопросу обогащения урана?

Президент США Дональд Трамп отказался поддержать удар Израиля по иранским ядерным объектам. Иерусалим планировал совершить атаку уже в мае и рассчитывал на помощь от Америки, пишет The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Однако, как сообщает издание, иранский вопрос расколол американский истеблишмент на две части. В итоге выиграла партия сторонников подписания ядерной сделки с Тегераном. Немалую роль в этом сыграл лично Трамп, настоявший на переговорах. В то же время на заключение соглашения политик отвел всего лишь несколько месяцев. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

Как пишет The New York Times, решение Иерусалима ударить по иранским ядерным объектам поддержали советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолц и глава Центрального командования Майкл Курилла. Как отмечает издание, прежде их позицию разделял и сам американский лидер. Еще в марте он пригрозил ужасными последствиями, если подконтрольные Тегерану йеменские хуситы не прекратят свои атаки. Однако, по всей видимости, министру обороны Питу Хегсету и вице-президенту Джей Ди Вэнсу удалось переубедить Трампа — Вашингтону не нужна еще одна большая война на ближнем Востоке, заключает издание.

США положительно оценили итоги первого раунда непрямых переговоров с Тегераном. По завершению официальной части Стив Уиткофф даже пообщался напрямую с иранским министром иностранных дел Аббасом Арагчи. А 14 апреля спецпосланник заявил, что Исламская Республика может продолжить обогащать уран на уровне 3,6%. Такие параметры подразумевались в соглашении 2015 года, подписанного еще администрацией Барака Обамы. The Wall Street Journal считает, что заявление Уиткофа стало его политическим просчетом. Уже на следующий день он взял свои слова обратно и настоял на полном демонтаже иранской ядерной программы.

В ответ в Тегеране заявили, что право Исламской Республики на обогащение урана не подлежит обсуждению. Слова Уиткоффа там назвали противоречивыми, пишет Reuters. Аббас Арагчи позже добавил, что реальные позиции будут прояснены во время второго раунда переговоров, который состоится 19 апреля.

Как сообщает Axios, Белый дом по-прежнему не намерен допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Но в команде Трампа идут активные споры, как это сделать. По данным издания, Уиткофф и Вэнс готовы идти на серьезные компромиссы ради дипломатического урегулирования. В том числе они не против оставить за Исламской Республикой право на ограниченное обогащение урана. Но Уолц и госсекретарь Марко Рубио настаивают на том, что Иран слаб как никогда, поэтому без полного ядерного разоружения переговоры просто не имеют смысла.

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