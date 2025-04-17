После рейда на стройку школы в Дзержинске оштрафованы 13 мигрантов

Очередной рейд по выявлению незаконных мигрантов прошел в Нижегородской области. В этот раз правоохранители проверили 31 иностранца, занятого на строительстве школы на улице Клюквина в Дзержинске, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео ГУ МВД по Нижегородской области Фото: скриншот из видео ГУ МВД по Нижегородской области

На 13 мигрантов составили 27 административных протоколов. Каждого оштрафовали на 2 тыс. руб.

Также начато расследование в отношении работодателя. По данным полиции, он не уведомил органы о заключении трудовых договоров с 21 мигрантом, а 13 иностранцев были привлечены к работе без патента.

Как писал «Ъ-Приволжье», эту школу по концессии строит дочернее предприятие АО «Корпорация развития Нижегородской области». Полицейские уже проверяли стройплощадку в ноябре 2024 года. Тогда на 23 иностранцев составили 39 протоколов, 13 мигрантов выдворили из России.

Елена Ковалева