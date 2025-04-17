Аномально теплая погода установится в Нижегородской области

В Нижегородской области с 17 по 22 апреля установится аномально теплая погода. По данным МЧС, температура воздуха прогреется до 12-15°С. Это на 7°С выше климатической нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

МЧС просит нижегородцев не сжигать мусор на своих садовых и дачных участках, рядом с лесом. Жителей региона просят не разводить костры в лесах и не бросать горящие спички и непотушенные сигареты.

По данным спасателей, только за последние сутки в Нижегородской области зарегистрировано 20 случаев загорания сухой травы.

Андрей Репин