АО «БЭСК» продолжает встречаться со школьниками и студентами

Второй день профориентационной недели, организованной БФ «Система» совместно с Министерством образования и науки РБ, продолжился в городах Мелеуз, Ишимбай и Стерлитамак. Как и в первый день, АО «БЭСК» принимает самое непосредственное участие в мероприятиях, проводя встречи со школьниками и студентами ссузов республики.

Юлия Казанская, Ольга Ильтирякова и Алексей Туманов в колледжах городов Стерлитамак и Ишимбай

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Так, АО «БЭСК», Мелеузовский индустриальный колледж и УГНТУ презентовали проект Благотворительного фонда «Система» «Лифт в будущее» для школьников 8-10 классов. Перед ними выступили директор ПО «КЭС» Анатолий Филатов, начальник Мелеузовского ГРЭС Артем Сидоренко и начальник отдела управления персоналом ПО «КЭС» Анна Астафьева. Сетевики провели открытый урок по теме «Электроэнергетика», рассказали о самой профессии, об энергосистеме республики и ответили на многочисленные вопросы. Состоялась увлекательная профориентационная игра «Укротители электричества». Общение со школьниками прошло на базе двух школ г. Мелеуза - №№ 1 и 5.

Стерлитамакский политехнический и Ишимбайский нефтяной колледжы пригласили 8-9-классников уже к себе в гости. Они провели экскурсию по своим мастерским и лабораториям. Школьники смогли во время открытого урока блеснуть своими знаниями в электроэнергетике, поучаствовать в профориентационной игре. В Стерлитамакском политехническом колледже во встрече со школьниками приняли участие член Правления – директор по управлению персоналом и административным вопросам АО «БЭСК» Юлия Казанская и зам.директора Ишимбайских электрических сетей Юрий Сорокин, в Ишимбайском нефтяном – начальник департамента управления персоналом ООО «Башкирэнерго» Ольга Ильтирякова, директор ПО «ИЭС» Алексей Туманов, зам.главного инженера предприятия Александр Булыбух. В обоих колледжах состоялись встречи со школьниками и студентами. Школьникам рассказали о профессии и о том, где ее можно получить. Студентов больше интересовала как возможность трудоустроиться на предприятия АО «БЭСК», так и созданные там условия для реализации своих знаний и приобретения практических навыков. Они задавали вопросы о программе поддержки молодых специалистов, льготах, возможности сделать карьеру, участии в научно-прикладных исследованиях и т.п.