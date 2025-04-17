В Ярославле изменятся правила для владельцев торговых ларьков

Мэрия Ярославля сможет расторгать договоры с владельцами нестационарных торговых объектов (НТО), если они не работают три месяца подряд. Это и ряд других изменений депутаты муниципалитета рассмотрели на заседании 16 апреля.

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С докладом выступила начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Варвара Моисеева. Основной целью изменений она назвала «установление единого электронного порядка проведения аукционов на право размещения НТО». В настоящее время электронный порядок торгов предусмотрен только для размещения киосков, павильонов и торговых автоматов. Теперь он распространится на все объекты.

Также теперь мэрия сможет расторгать в одностороннем порядке договор о размещении НТО, если он не работает три месяца подряд. При этом отсчет начинается спустя полгода после заключения договора — шесть месяцев дается на обустройство торговой точки. Исключением станут те ситуации, когда НТО не функционирует по независимым от владельца обстоятельствам.

Депутаты поддержали и создание нового типа передвижного НТО — автомагазина площадью 10-15 кв.м. Места также будут предоставляться через торги. Кроме того, появится градация НТО: для павильонов 30-50 кв.м., 50-70 кв.м., 70-100 кв.м. будут разные коэффициенты аренды. Сейчас он один. Применяться новые коэффициенты будет по договором, заключенным после вступления решения в силу.

Также, согласно новому документу, собственники НТО освобождены от обязанности выкладывать красную плитку около объектов. Эта мера была введена при мэре Владимире Слепцове. Кроме того, с 24 часов до трех дней вырос срок удаления незаконных объявлений и рекламных материалов. Конкретно эти два изменения предложены в связи с новыми правилами благоустройства и вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Проверка условий соблюдения договора будет проводиться без письменного уведомления владельца НТО в любое время рабочего дня. Акты с выявленными нарушениями направят владельцам.

«Изменения направлены на упрощение процесса размещения НТО и улучшение условий для ведения бизнеса в Ярославле, что также должно способствовать увеличению поступлений в городской бюджет»,— уточнили в мэрии, указывая на цель нововведений.

Алла Чижова