Сотрудника МВД осудят в Хакасии за разглашение гостайны

В Хакасии правоохранители возбудили уголовное дело о разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ) в отношении оперуполномоченного Абаканского линейного отдела МВД. Ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает республиканское УФСБ.

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По данным органов госбезопасности, фигурант дела в период с 2020-го по 2022 годы через открытые каналы связи направлял в линейные пункты полиции секретную информацию. В результате действий силовика с материалами ознакомились лица, не имеющие допуска к гостайне.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Верховный суд Хакасии.

Александра Стрелкова