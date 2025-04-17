Сетевики к грозам готовы

В апреле на территории Башкирии прошли первые грозы. Но они не застали сетевиков врасплох. В ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК») заблаговременно провели мероприятия по подготовке к грозовому сезону 2025 года.



Фото: ООО «Башкирэнерго»

Специалисты проверили состояние и условия эксплуатации средств защиты от перенапряжений на подстанциях и линиях электропередачи. На подходящих к подстанциям опорах ЛЭП заземлили молниезащитные тросы, разземленные на зимний период для плавки гололеда. Также был проведен осмотр состояния устройств молниезащиты на подстанциях 35-110 кВ.

Учитывая, что вероятность гроз остается высокой, сетевики по мере необходимости продолжают заменять нулевые и дефектные изоляторы на распределительных устройствах подстанций и на воздушных линиях. При осмотрах ВЛ регулярно проверяется целостность молниезащитных тросов и металлосвязь с заземлителем. Во время грозового сезона также организован постоянный анализ отключений.

Стоит отметить, что прошедший 2024 год в Башкирии оказался аномальным по грозовой активности. По наблюдениям, которые проводятся с 2007 года, в республике был зафиксирован рекорд по интенсивности и количеству грозовых часов. Тем не менее, сетевики успешно прошли это испытание погодой, последствия, вызванные воздействием гроз, в сетях оперативно устранялись.

ООО «Башкирэнерго»