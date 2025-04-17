Москалькова обсудила с омбудсменом Киргизии задержание мигрантов в бане в Москве

Омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудили ситуацию с задержанием киргизских граждан в московском банном комплексе «Бодрость» 10 апреля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу киргизского омбудсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На встрече госпожа Джаманбаева выразила обеспокоенность в связи с произошедшим и попросила госпожу Москалькову оказать содействие в защите прав иностранных граждан. «По данному факту я уже отреагировала и буду держать на контроле. Сейчас в нашей стране ситуация требует повышенной безопасности. Но при усилении мер безопасности не должны быть ущемлены права добросовестных людей»,— приводит пресс-служба слова российского омбудсмена.

11 апреля Telegram-каналы распространили видео рейда правоохранительных органов в банном комплексе «Бодрость». На кадрах силовики укладывают мужчин лицом вниз, бьют их ногами и заставляют идти на коленях. Telegram-канал Readovka писал, что мигранты-нелегалы «оккупировали баню», отказавшись пускать туда русских. После этого МИД Киргизии попросил проверить действия силовиков во время рейда. В Бишкеке российскому послу Сергею Вакунову вручили официальную ноту в связи с массовыми задержаниями граждан Киргизии.

В МВД позднее заявили, что противоправных действий в отношении посетителей бани правоохранители не совершали. Там уточнили, что рейд проводился 10 апреля при содействии ФСБ и Росгвардии в рамках противодействия незаконной миграции. Были задержаны 59 иностранных граждан. В отношении 25 из них составили протоколы о нарушении правил въезда и пребывания в РФ (ст. 18.8 КоАП). Им грозит выдворение за пределы страны.

Полина Мотызлевская