ФСБ задержала вывозившего драгоценные металлы контрабандиста

В Смоленской области задержали россиянина при попытке вывезти за границу радиоэлектронный лом, содержащий драгоценные металлы. Против него возбудили уголовное дело о покушении на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), сообщил центр общественных связей ФСБ (есть в распоряжении «Ъ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Злоумышленника задержали еще в марте 2025 года. У него был вид на жительство в Литве. При обыске машины были изъяты драгоценные металлы общей стоимостью порядка 9,9 млн руб. ФСБ проверяет, был ли контрабандист причастен к другим преступлениям.

Никита Черненко