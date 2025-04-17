Омбудсмен ЯНАО: в семь раз выросло количество обращений от семей участников СВО

За два года количество обращений, связанных с семьями или бойцами СВО, к уполномоченному по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе увеличилось в семь раз — с 38 до 280, и их число продолжает расти. Об этом на заседании заксобрания региона рассказал омбудсмен ЯНАО Андрей Нестерук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа

Фото: Telegram-канал Андрея Нестерука Заседание законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа

Фото: Telegram-канал Андрея Нестерука

Основная работа ведется по трем ключевым направлениям: поиск пропавших без вести, помощь семьям, у которых дети или отцы ушли на СВО, и обмен пленных.

По данным омбудсмена, в 2024 году удалось обменять 10 ямальцев, оказавшихся в плену. Среди них были солдаты срочной службы, защищавшие Курскую область во время нападения ВСУ. За обмен господин Нестерук отдельно поблагодарил уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову. «Делаем все возможное и невозможное для возвращения наших пленных»,— подчеркнул он.

Демид Лобанов