Группа «Эталон» завершила строительство нового корпуса жилого комплекса Rauta в Екатеринбурге

Федеральная финансово-строительная группа «Эталон» получила разрешение на ввод в эксплуатацию второго корпуса жилого комплекса Rauta в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Это важный этап масштабного проекта, который реализуется с 2021 года и будет завершен в 2027-м.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы «Эталон» Фото: Пресс-служба группы «Эталон»

Новый 22-этажный дом предлагает 216 квартир общей жилой площадью 10,8 тыс. кв. м — от уютных студий до просторных четырехкомнатных вариантов. Планировки продуманы до мелочей: кухни-гостиные, мастер-спальни, панорамные окна. Для удобства жителей предусмотрены 53 кладовые на подземном этаже, три лифта и закрытая территория без машин — с видеонаблюдением во дворах, подъездах и лифтах.

Rauta — это не просто дома, а комфортная среда для жизни.

Фасады в серо-белых тонах с яркими акцентами, благоустроенные дворы с зонами отдыха, спортивными и детскими площадками, велодорожками. На первых этажах — кафе, магазины и сервисы, а в пешей доступности — школы, детские сады, поликлиники и парк «Таганская слобода». До центральных локаций города — Городского пруда, Северного автовокзала, Дворца игровых видов спорта — всего несколько минут на транспорте.

После завершения строительства в 2027 году жилой комплекс Rauta будет включать пять жилых корпусов и наземный многоуровневый паркинг. Общая продаваемая площадь недвижимости составляет 108,5 тыс. кв. м. По оценке Nikoliers на 31 декабря 2024 года, рыночная стоимость проекта оценивается в 2,9 млрд рублей, а ожидаемый объем поступлений от продаж – в 14,2 млрд рублей.

ООО СЗ ЭТАЛОН РАУТА. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф