Центр подготовки спасателей откроется в горах Северной Осетии

Учебно-тренировочный центр для подготовки студентов по направлениям «Спасательное дело» и «Туризм» откроется в горах Северной Осетии в сентябре 2025 года. Выпускники получат возможность трудоустройства на курортах республики и соседних регионов, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Владикавказского государственного многоотраслевого техникума Давида Бирагова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко Фото: Изображение хранится в фондах Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

Центр расположится в поселке Цей на базе Северо-осетинского поисково-спасательного отряда. «Это единственное место в республике, где можно обучать горнолыжных спасателей. Также там будут обучаться по направлению туризма и сферы услуг»,— отметил Давид Бирагов.

Программа обучения предполагает недельные выезды групп студентов в Цей, где занятия будут проводить профильные специалисты и преподаватели. Там же учащиеся пройдут практическую подготовку.

В настоящее время завершается обустройство базы, рассчитанной на 25-30 человек. Инфраструктура включает раздельные спальные комнаты для девушек и юношей, столовую, санузлы и небольшую баню.

Центр предоставит возможность осваивать современные международные методы проведения поисково-спасательных работ в природной среде. Созданы условия для лыжной, горной, лавинной и скальной подготовки. В Цейском ущелье, где будет функционировать центр, проложены альпинистские маршруты разной категории сложности — от 1Б до 6А.

Николай Аксенов