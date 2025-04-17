В 2025 году власти Ставропольского края на охрану лесов направят 205 млн рублей

Правительство Ставропольского края выделило 205 млн руб. на охрану и восстановление лесов в 2025 году. Эти средства также пойдут на подготовку к пожароопасному сезону, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Олег Безменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации министра, общая площадь лесов в регионе составляет более 114 тыс. га, что относит Ставрополье к малолесным территориям. Особую проблему создает значительная удаленность лесных массивов друг от друга, осложняющая их охрану и проведение противопожарных мероприятий.

За сохранность лесного фонда отвечают 12 лесничеств и 10 лесхозов. Их сотрудники проводят регулярные обследования территорий, мероприятия по санитарному оздоровлению, создают противопожарные минерализованные полосы, очищают участки от хвороста и сухой растительности, осуществляют патрулирование и высаживают молодые деревья.

Для защиты лесов от возгораний в крае организован постоянный мониторинг, укомплектованы пункты противопожарного инвентаря, подготовлено 139 единиц специализированной техники, сформированы лесопожарные станции и внедряются беспилотные технологии. В Минприроды действует диспетчерская служба, специалисты которой отслеживают каждую потенциально опасную точку, в том числе с привлечением сил МЧС.

Николай Аксенов