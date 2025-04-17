В пасхальную ночь ростовский транспорт продлит работу до четырех утра

В пасхальную ночь работа общественного транспорта в Ростове-на-Дону будет продлена до 04:00 20 апреля, написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наш город готовится к одному из самых светлых и значимых праздников христианского мира — Светлому Христову Воскресению (Пасхе), сообщил ростовский градоначальник.

В обращении сказано: праздничные мероприятия начнутся накануне – 19 апреля: до 20:00 во всех 55 православных храмах Ростова-на-Дону состоится освещение куличей.

Основные праздничные богослужения начнутся в 23:00 19 апреля и продлятся до 03:00 20 апреля.

Работа общественного транспорта будет продлена до 04:00 20 апреля.

Во время праздничных богослужений порядок будут поддерживать правоохранительные органы, а также представители казачьей и народной дружин, уточнил господин Скрябин.

Валентина Любашенко