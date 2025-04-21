Пермский стартап по разработке геопорталов увеличил прибыль

Пермское ООО «Скайори» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль организации составила 65,5 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 71,4% (в 2023-м — 38,2 млн руб.). Выручка общества выросла на 53,2%: со 133,7 млн до 205 млн руб. Себестоимость продаж за отчетный период достигла 141,9 млн руб. против 96,2 млн руб. годом ранее.

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ООО «Скайори» было зарегистрировано в 2019 году. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Компания также ведет деятельность по созданию информационных ресурсов, проводит научные исследования. Владельцами компании выступают два пермских предпринимателя, включая Игоря Щепина (78%) и Артема Некрасова (22%). Генеральным директором выступает господин Щепин.

Согласно официальному сайту SkyoriGIS, геоинформационная платформа создает веб-карты и геопорталы на основе данных компании. Является отечественным аналогом системы ArcGIS. Отрасли применения платформы — добывающая промышленность, кадастр и управление недвижимостью, охрана окружающей среды, транспорт и логистика и другие. В частности, на платформе были созданы система обеспечения градостроительной деятельности и система управления земельными участками администрации Перми, региональная геоинформационная система Республики Крым и другие базы.