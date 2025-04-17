В Челнах росгвардейцы задержали мужчину по подозрению в краже из гипермаркета

В Набережных Челнах сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего мужчину по подозрению в краже из гипермаркета, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Инцидент произошел в поселке ЗЯБ: в торговом зале сработала тревожная сигнализация. Прибывшим на место сотрудникам ведомства охранник рассказал, что один из посетителей вынес товары на сумму 34 тыс. руб., спрятав их в пакетах и пройдя мимо касс, не оплатив покупку.

Подозреваемого задержали у выхода из магазина. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Артём Дергунов