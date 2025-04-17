В Саратове средняя зарплата работников культуры достигла 43 тыс. рублей

В Саратове средняя зарплата работников культуры в минувшем году составила 43 тыс. руб. Об этом сообщил замглавы города по соцсфере Александр Блатман в ходе публичных слушаний об исполнении бюджета.

В случае с педагогическими работниками речь идет о 47 тыс. руб. В прошлом году сфере образования выделили из бюджета Саратова 16,3 млрд руб. Сотрудники таких учреждений стали получать на 10% больше.

По словам Александра Блатмана, на библиотеки потратили 243 млн руб., за год их посетителями стали 206 тыс. человек. На работу муниципальных театров направили 63 млн руб.

Павел Фролов