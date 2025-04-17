Спрос на SEO-специалистов в Казани вырос на 131% в марте

В Казани спрос на услуги SEO и контекстной рекламы в марте 2025 года увеличился на 131% по сравнению с февралем. В целом спрос на различные виды услуг в городе вырос на 13%. Об этом сообщил директор направления «Авито Услуги» Александр Куроптев.

Согласно аналитике платформы, в марте 2025 года спрос на услуги в Казани опережал предложение: число запросов выросло на 13%, в то время как объем предложений увеличился только на 8%.

Наибольший рост зафиксирован в сегменте цифрового маркетинга — SEO и контекстной рекламы. Второе место по динамике заняли услуги по продвижению в социальных сетях (+85%). Также вырос интерес к бытовым услугам: спрос на ремонт и отделку окон и балконов увеличился на 55%, на кровельные работы — на 40%, на услуги парикмахеров — на 30%.

Анар Зейналов