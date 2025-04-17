Банк «Центр-инвест» занял 14 место в рейтинге российских ипотечных банков

14 место среди всех российских банков занял банк «Центр-инвест» по итогам 2024 года по величине ипотечного портфеля и объемам ипотечного кредитования согласно рейтингу агентства «Эксперт РА». На 19% за год банк «Центр-инвест» увеличил объем ипотечного кредитования.

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В 2024 году 4 678 семей улучшили свои жилищные условия с ипотечными кредитами банка «Центр-инвест». Объем выданных ипотечных кредитов по итогам года составил 20,8 млрд рублей, ипотечный портфель — 66,5 млрд рублей.

Рост кредитного портфеля обеспечивается за счет низких ставок, честных условий кредитования, широкой продуктовой линейки и гибких условий кредитования. Несмотря на рост кредитного портфеля, его качество остается на неизменно высоком уровне — объем просроченной задолженности по портфелю физических лиц снижается на протяжении последних трех лет.

Банк придерживается консервативного подхода в вопросе кредитования, внимательно оценивает платежеспособность клиентов, следует рекомендациям Банка России в применяемом показателе долговой нагрузки — не более 50%, не использует агрессивный маркетинг, не навязывает страховки и прочие услуги, которые влияли бы на стоимость кредита.

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