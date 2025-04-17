Инспекторы Межрегионгаза обнаружили более 700 нарушений на ростовских предприятиях

«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» в первом квартале 2025 года провел более 6 тыс. проверок узлов учета газа на промышленных и коммунально-бытовых объектах Ростовской области. Инспекторами было выявлено 726 случаев нарушений, наиболее значительное из которых связано с потреблением газа без надлежащего учета, сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, в ряде организаций приборы учета отсутствовали. В других местах применялись счетчики неисправные или с истекшим сроком поверки. Объем незафиксированного потребления газа достиг почти 2,5 млн куб. м.

"Кроме этого, в первом квартале 2025 года было дополнительно начислено приблизительно 14,5 млн куб. м природного газа из-за обнаруженных ранее и не устраненных до 1 апреля 2025 года нарушений",– указано в документах Межрегионгаза.

По информации «СПАРК-Интерфакс», «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» принадлежит ООО «Газпром межрегионгаз» на 75%, Министерству имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций РО — 25%. В 2024 году организация смогла заработать 64,3 млрд руб., получив при этом прибыль в размере 86,6 млн руб. Для сравнения, в 2023 году выручка составила 57 млрд руб., а прибыль — 10,9 млн руб.

Валентина Любашенко