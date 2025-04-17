В Азове 19 апреля состоится предпраздничная ярмарка
На улице Привокзальной в Азове состоится предпраздничная ярмарка. Мероприятие будет проходить в субботу, 19 апреля, с 7:00 до 15:00, сообщается на сайте правительства Ростовской области.
Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ
На ярмарке будет представлена продукция по ценам на 10-15% ниже рыночных. На прилавках можно будет найти овощи, фрукты, мясо, рыбу, а также мучные и кондитерские изделия, в том числе пасхальные куличи. Садоводы и дачники смогут приобрести на ярмарке семена цветов и овощей, саженцы фруктовых деревьев и ягодных культур.
Торговые площадки на ярмарке для сельхозпредприятияй, фермерских хозяйств и владельцев личных подсобных хозяйств будут бесплатными.