В Азове 19 апреля состоится предпраздничная ярмарка

На улице Привокзальной в Азове состоится предпраздничная ярмарка. Мероприятие будет проходить в субботу, 19 апреля, с 7:00 до 15:00, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ

На ярмарке будет представлена продукция по ценам на 10-15% ниже рыночных. На прилавках можно будет найти овощи, фрукты, мясо, рыбу, а также мучные и кондитерские изделия, в том числе пасхальные куличи. Садоводы и дачники смогут приобрести на ярмарке семена цветов и овощей, саженцы фруктовых деревьев и ягодных культур.

Торговые площадки на ярмарке для сельхозпредприятияй, фермерских хозяйств и владельцев личных подсобных хозяйств будут бесплатными.

Мария Хоперская