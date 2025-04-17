Эвакуаторы Сочи убирают до 70 неправильно припаркованных автомобилей ежедневно

Сотрудники департамента транспорта Сочи совместно с полицией ежедневно эвакуируют 60–70 неправильно припаркованных автомобилей в рамках подготовки к курортному сезону 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи совместно с полком ДПС УВД проводят массовую эвакуацию машин, оставленных в зоне запрещающих знаков, а также на местах для маломобильных групп населения. На дорогах курорта работают 18 эвакуаторов для легковых автомобилей и один для грузового транспорта.

«В рамках подготовки к курортному сезону усиливаем работу по эвакуации транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил дорожного движения. Хаотично оставленный на проезжей части транспорт создает препятствия движению пассажирских автобусов и спецавтотранспорта. Также особое внимание уделяем эвакуации транспорта со специализированных мест для инвалидов»,— отметил директор департамента транспорта и городского хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов.

Сегодня рейд по выявлению нарушений прошел на улицах Горького, Роз, Конституции, Воровского и Платановой аллее. В Центральном районе курорта эвакуировали 24 легковых автомобиля.

Информацию о перемещенном транспортном средстве владельцы могут получить в диспетчерской Центра организации дорожного движения Краснодарского края по телефонам: 7 (861) 991-40-21, 7 (861) 991-40-01, 7-939-864-40-01.

Для легальной стоянки автомобилей в Сочи функционирует платное парковочное пространство. Оно работает по будням с 8:00 до 20:00. Стоимость стоянки варьируется от 105 до 170 руб. в час в зависимости от востребованности улицы.

В ночное время, выходные и праздничные дни парковка бесплатная. Также не взимается плата за остановку до 15 минут и для отдельных льготных категорий граждан.

Мария Удовик