В Челябинской области уничтожили 250 кг колбасы без документов

Сотрудники Россельхознадзора и полиции задержали грузовик с подозрительной колбасой во время рейда на автодороге Челябинск — Троицк. 250 кг продукции были уничтожены, сообщает пресс-служба Уральского управления Россельхознадзора.

Во время проверки грузового автомобиля, перевозившего четверть тонны разных колбасных изделий, водитель не смог предоставить инспекторам ветеринарные сопроводительные документы на продукцию. Сотрудники Россельхолзнадзора составили акт о нарушениях и вернули потенциально опасную продукцию в место отправления.

Собственник согласился с замечаниями надзорного органа. 16 апреля колбасу уничтожили на территории предприятия «Альтернатива».

Сейчас решается вопрос о выдаче хозяйствующему субъекту, перевозившему потенциально опасную продукцию без документов, предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.