Долги жителей Ростова по ЖКХ на 39 млн рублей выставлены на аукцион

ОАО «ЖКХ Советского района Ростова-на-Дону», получившее статус банкрота, распродает свое имущество на торгах. Среди лотов числятся и долги ростовчан за коммунальные услуги, информация об этом появилась на портале ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прием заявок стартовал 17 марта. Так, с молотка могут уйти права требования по неисполненным денежным обязательствам собственников помещений, годами копивших задолженности по квитанциям ЖКХ. В общей сложности долг ростовчан перед организацией-банкротом составил 39,02 млн руб. Стартовая цена лота — 1 млн руб. По итогам первой недели стоимость могут снизить на 10%, но с учетом установленных ограничений: минимальная цена лота не должна быть ниже 30% от первоначальной.

Заявки на участие в торгах принимаются до 12 мая. За это время покупатель сможет оформить все документы для приобретения прав на взыскание задолженностей. Если сделка состоится, у покупателя будет законное право требовать с ростовчан оплаты их давних коммунальных обязательств.

Мария Хоперская