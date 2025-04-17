На Ставрополье готовят изменения в закон об административных правонарушениях

Депутаты Ставропольской краевой Думы рассматривают поправки в региональный закон об административных правонарушениях, касающиеся ответственности за нарушение требований по благоустройству территорий. Согласно новым поправкам, полномочия по составлению протоколов о правонарушениях получат представители администраций округов и специалисты в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dumask.ru Фото: dumask.ru

Изменения касаются расширения административной ответственности за нарушение норм благоустройства в муниципальных образованиях региона. Законопроект охватывает состояние фасадов зданий, проведение земляных работ, восстановление элементов благоустройства после их завершения, а также организацию уличных выступлений творческих коллективов.

При разработке документа учитываются мнения всех заинтересованных сторон. Ассоциация муниципальных образований Ставропольского края, представительные органы Нефтекумского и Шпаковского округов уже предоставили свои отзывы. Дополнительные предложения внесли Дума и администрация Кисловодска.

Законопроект также приводится в соответствие с федеральным Кодексом об административных правонарушениях.

Николай Аксенов