В Сириусе создадут вакцину от гриппа с долгосрочной защитой

Компания «Иммуно-биотех», резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус», ведет работу по созданию универсальной вакцины от гриппа. Разработка призвана обеспечить надежную защиту от различных штаммов вируса и сократить ежегодную смертность, которая, по данным Всемирной организации здравоохранения, превышает полмиллиона человек в год, сообщает пресс-служба федеральной территории Сириус в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус» Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус»

Ученые разрабатывают вакцину против гриппа, ориентируясь на стабильные участки белковой структуры вируса, в отличие от существующих препаратов, которые требуют обновления каждый сезон из-за его изменчивости. Основное внимание уделяется «стеблю» молекулы гемагглютинина, который мутирует реже, чем антигены, используемые в традиционных вакцинах.

Совместно с университетом «Сириус» исследователи разработали несколько комбинаций гемагглютинина, которые должны обеспечить более универсальный иммунный ответ. Сейчас проводятся испытания на мышах. Обнаружена одна комбинация, защищающая от некоторых штаммов гриппа, но ее эффективность пока недостаточна. Поэтому команда работает над улучшением иммунного ответа на существующую конструкцию и создает новые варианты.

Создание универсальной вакцины — длительный процесс. Первые разработки и тестирования заняли около полутора лет, впереди еще как минимум три года исследований. После нахождения оптимальной комбинации ее адаптируют для производства антигена на человеческих клетках. Обычно полный цикл разработки занимает семь-девять лет.

Специалисты подчеркивают, что даже универсальная вакцина будет требовать ежегодного применения, поскольку ее защитный эффект сохраняется не более девяти месяцев. Тем не менее использование постоянного препарата позволит снизить затраты на производство, сократить время изготовления и повысить эффективность реагирования на мутации вируса.

Мария Удовик