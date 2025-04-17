Судебные приставы взыскали миллион рублей с Сокольского водоканала

В Нижегородской области судебные приставы в полном объеме взыскали ущерб с водоканала в Сокольском. По данным областного управления ФССП, ранее сотрудники Росприроднадзора в ходе плановой выездной проверки выявили, что муниципальное предприятие сбрасывает в Волгу стоки с превышением концентраций загрязняющих веществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, отобранные пробы сточной воды на выпуске в реку показали увеличенное содержание ионов аммония, железа, нефтепродуктов, нитратов, сульфидов. Судебные споры с Росприроднадзором предприятие проиграло, но в добровольном порядке и задолженность по экологическому ущербу не была оплачена.

Судебные приставы предупредили должника также об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за неисполнение решения суда, а в банки направили требования об обращении взыскания на денежные средства водоканала в случае их поступления на расчетные счета. В результате муниципальное предприятие в полном объеме перечислило сумму задолженности — вместе с исполнительским сбором она составила 1 млн руб.

Иван Сергеев