Более 60% нижегородских компаний автоматизировали процесс подбора персонала

В Нижнем Новгороде 61% предприятий и организаций используют системы автоматизации подбора персонала. Такие данные получил портал SuperJob по результатам опроса нижегородских работодателей.

Опрос показал, что наиболее популярными системами автоматизации рекрутинга стали программы на базе «1С» (24%) и «Битрикс24» (13%). Еще 8% компаний используют для этих целей «E-Staff Рекрутер», 6% — «Хантфлоу» или программы, специально разработанные для их компаний.

Кадровый электронный оборот применяют 58% организаций. Из них 33% работодателей перевели большую часть кадровых документов в электронный вид, а еще 25% сделали это частично.

Андрей Репин