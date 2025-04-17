У выпускников донских школ для защиты на ЕГЭ лидирует обществознание

Наибольшей популярностью на ЕГЭ среди ростовских школьников пользуются обществознание и профильная математика, сообщили в областном министерстве образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В ведомстве подчеркнули, для поступления в ВУЗ абитуриентам необходимо успешно сдать русский язык и профильную математику. Русский язык является обязательным предметом, без которого невозможно продолжение образования в ВУЗе. Профильная математика относится к числу дополнительных предметов, и в этом году ее будут сдавать 7 тыс. 519 выпускников.

Второе место по востребованности у донских старшеклассников занимает обществознание, которое сдавали 6 тыс. 922 человека. За ним следуют информатика (3 тыс. 237 участников), биология (2 тыс. 963 выпускника) и физика (2 тыс. 638 человек).

Всего в 2025 году из школ Ростовской области выпустятся более 61 тыс. одиннадцатиклассников.

Валентина Любашенко