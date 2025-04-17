«Умные камеры» с нейросетью будут выявлять нарушения в Ессентуках

Ессентуки запустят пилотный проект по установке «умных камер» на основных транспортных развязках, которые будут автоматически выявлять нарушения от неправильной парковки до нелегальной торговли. Об этом сообщил глава города Владимир Крутников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам мэра, инициатива реализуется в формате пилотного проекта. Аналогичные системы уже функционируют в Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Дербенте, Ялте и Сочи.

Особенность технологии заключается в использовании нейросетей, способных идентифицировать различные правонарушения — от нарушений правил стоянки до фактов несанкционированной торговли. Система самостоятельно формирует протоколы о нарушениях и интегрирует их в единую базу данных.

Николай Аксенов