В Челябинске в массовом ДТП на Троицком тракте пострадали три человека

На Троицком тракте в Челябинске столкнулись четыре автомобиля. Пострадали три человека, сообщает пресс-служба городского управления ГАИ.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 апреля в 07:45 рядом с остановкой «ТК Челси» по Троицкому тракту. По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилем Hyundai Solaris, грузовой «Газелью», «Ладой Гранта» и автомобилем Ssangyong.

В результате аварии травмы получила 51-летняя водительница Hyundai Solaris и 37-летний водитель «Газели», а также два пассажира этих автомобилей.

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска устанавливают аварии массового ДТП.